Policiales En horas del mediodía

Incendio destruyó por completo una vivienda en Paraná

La casa fue consumida en su totalidad, aunque sus ocupantes lograron salir a tiempo. Investigan si el foco se inició en una habitación.

2 de Marzo de 2026
Incendio en Barrio Yatay.
Incendio en Barrio Yatay. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un incendio se registró este lunes alrededor de las 14 en una vivienda de barrio Yatay, en Paraná. El siniestro provocó la destrucción total del inmueble y movilizó a Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, que trabajaron en el lugar para controlar las llamas.

 

 

La propiedad, construida con ladrillo común, techo de chapa y tirantería de madera, fue alcanzada completamente por el fuego. Según se informó, el foco se habría originado en una de las habitaciones principales, aunque las causas son materia de investigación.

 

Ocupantes lograron salir

 

Al momento del incendio había personas dentro de la vivienda. “Por suerte lograron salir todas a tiempo”, indicó Jonatán Flor, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, a Elonce.

 

Incendio en Barrio Yatay. Foto: Elonce.

 

Los habitantes presentaron algunas cortaduras e inhalación de humo al intentar sofocar el fuego antes de la llegada de los equipos de emergencia, pero no se registraron heridos de gravedad.

 

Investigación sobre el origen

 

Respecto al inicio del incendio, el bombero explicó que las pericias están a cargo de Zapadores. De manera preliminar, se indicó que uno de los menores de la familia podría haber estado manipulando un encendedor, versión que deberá ser confirmada oficialmente.

 

 

En el lugar también intervino personal policial para asegurar la zona mientras se realizaban las tareas finales. Las pérdidas materiales fueron totales.

 

Incendio en vivienda de calles Colman y Hernández

Temas:

Incendio Fuego barrio Yatay
