Trabajadores de Patronato recibieron formación en Ley Micaela

En el marco de la Ley Micaela, el Gobierno de Entre Ríos llevó adelante una instancia de capacitación destinada a trabajadores del Club Atlético Patronato de Paraná. La actividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Mujeres, y se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la institución deportiva.

La jornada marcó la primera capacitación del año en materia de género y violencias contra las mujeres impulsada por el área provincial. Profesionales del equipo técnico estuvieron a cargo de los contenidos y coordinaron la formación dirigida al personal del club.

Marco normativo y alcance

La actividad se enmarca en la Ley Provincial Nº 10.768, que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499, conocida como Ley Micaela. Esta normativa establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado y en todos sus niveles jerárquicos.

Trabajadores de Patronato capacitándose por la Ley Micaela.

Desde el Ministerio indicaron que, además del cumplimiento formal de la normativa, se promueve la articulación con organizaciones de la sociedad civil para ampliar el alcance de estas instancias formativas y fortalecer espacios laborales libres de discriminación.

Objetivos de la capacitación

La formación en Ley Micaela apunta a identificar prácticas y miradas que puedan reproducir desigualdades o situaciones de violencia dentro de ámbitos institucionales. Asimismo, busca brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan avanzar en la construcción de entornos más equitativos.

En este caso, la jornada estuvo orientada a trabajadores del club rojinegro y forma parte de una agenda de capacitaciones que continuará desarrollándose durante el año en distintos espacios de la provincia.