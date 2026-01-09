 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Capacitaciones a estatales entrerrianos: las dos primeras propuestas aprobadas son de UPCN

Las resoluciones reconocen los cursos "Empleo Público y Normativa Vigente" e "Introducción a la Ley de Riesgos del Trabajo", elaborados por UPCN, que serán válidos para los procesos de recategorización previstos en la segunda etapa, conforme al instructivo vigente.

9 de Enero de 2026
Las resoluciones reconocen los cursos “Empleo Público y Normativa Vigente” e “Introducción a la Ley de Riesgos del Trabajo”, elaborados por UPCN, que serán válidos para los procesos de recategorización previstos en la segunda etapa, conforme al instructivo vigente.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos informó que la Provincia, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, aprobó las primeras capacitaciones del Plan de Capacitaciones de la Administración Pública 2026, correspondientes a propuestas presentadas por UPCN.

 

Las resoluciones reconocen los cursos “Empleo Público y Normativa Vigente” e “Introducción a la Ley de Riesgos del Trabajo”, elaborados por UPCN, que serán válidos para los procesos de recategorización previstos en la segunda etapa, conforme al instructivo vigente.

 

Desde el Gremio señalaron que las propuestas fueron presentadas luego de la firma del convenio y cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos, lo que permitió su aprobación por parte del organismo provincial competente.

 

Asimismo, se informó que las capacitaciones se desarrollarán en modalidad virtual y presencial, y que los cursos se dictarán también en distintos departamentos del interior de la provincia, entre ellos Colón, Concordia, Gualeguay y otras localidades, garantizando el acceso a la formación en todo el territorio provincial.

 

Desde la Secretaría de Capacitación de UPCN, a cargo de Adriana Sattler, se destacó que “estas capacitaciones fortalecen la formación del trabajador estatal, aportan herramientas para el desarrollo de la carrera administrativa y contribuyen a mejorar la calidad de las prestaciones y servicios que brinda la administración pública provincial”.

 

Además se informó que: “en el transcurso de la semana próxima se estará brindando más novedades sobre nuevos cursos, así también como fechas, horarios y lugares de dictado”.

Temas:

Capacitaciones a estatales entrerrianos UPCN
