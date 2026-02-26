REDACCIÓN ELONCE
Más de 500 trabajadores participaron de instancias presenciales y virtuales en la sede de ATE en Paraná. Las capacitaciones estuvieron orientadas al proceso de recategorización impulsado por el Gobierno provincial y alcanzaron a empleados de toda Entre Ríos.
ATE realizó capacitaciones para recategorizar a trabajadores estatales en la sede gremial de Paraná, en el marco del proceso de actualización administrativa y escalafonaria que atraviesa la administración pública provincial. Las jornadas estuvieron destinadas a empleados de distintas reparticiones y se desarrollaron con modalidad presencial y virtual, alcanzando a trabajadores de toda la provincia.
Las actividades fueron organizadas por ATE Entre Ríos y se enmarcaron en el segundo tramo del proceso de recategorización dispuesto por el Gobierno provincial. Según se informó, participaron aproximadamente 230 trabajadores de manera presencial en el salón principal de la sede gremial y cerca de 300 lo hicieron a través de la plataforma virtual desde distintas localidades del interior entrerriano.
Pedro Zuchuat, encargado de las capacitaciones, expresó que la convocatoria superó las expectativas y destacó la importancia de la formación continua en el ámbito estatal. “Estamos tremendamente satisfechos, nos superaron todas las expectativas. Este es el tercer curso que realizamos”, señaló.
Formación clave para la recategorización
Zuchuat explicó que las instancias formativas incluyeron contenidos vinculados al Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral, reanimación cardiopulmonar (RCP) y normativa específica de la administración pública. Entre ellas, se abordaron la Ley 5703, que establece el régimen de licencias, el Convenio Colectivo de Trabajo 975 y la Ley 7060, relacionada con los procedimientos administrativos.
“Estamos actualizando la norma y los conocimientos que necesitan hoy los trabajadores y trabajadoras del Estado”, sostuvo. Además, remarcó que más de 2.000 empleados públicos ya participaron de las distintas capacitaciones organizadas por el gremio en el marco del proceso de recategorización.
El referente indicó que estas instancias no deben ser un hecho aislado, sino parte de una política sostenida de formación que acompañe la carrera administrativa de los trabajadores estatales en toda la provincia.
Pedido de reglas claras y previsibilidad
Por su parte, Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, hizo referencia al proceso de recategorización y a las diferencias planteadas inicialmente con el Ejecutivo provincial respecto a la modalidad de aplicación. “Teníamos diferencias sobre la forma de recategorizar, primero se había acordado por antigüedad y luego por capacitaciones. Estamos de acuerdo con la capacitación, pero con reglas claras”, expresó.
El dirigente destacó el esfuerzo realizado por el sindicato para coordinar las instancias formativas y garantizar que los trabajadores de toda la provincia pudieran acceder a los cursos. Asimismo, señaló que el objetivo es avanzar hacia una reglamentación definitiva del régimen jurídico básico de la administración pública.
“Necesitamos previsibilidad: saber cuándo ingresamos, cómo ingresamos, de qué forma ascendemos y cómo culminamos nuestra carrera en la administración pública”, afirmó Muntes. En ese sentido, consideró que las capacitaciones constituyeron “un paso fundamental” para fortalecer la formación de los trabajadores y ordenar el proceso de recategorización en el Estado provincial.