Garbarino, sin ofertas ni inversores, quedó a un paso de la quiebra

La situación de Garbarino atraviesa su punto más delicado. En la última audiencia informativa realizada el 24 de febrero, la empresa admitió ante la Justicia que no consiguió inversores para sostener el salvataje judicial y que la única firma inscripta en el proceso tampoco presentó una oferta formal. El expediente quedó así al borde de la quiebra.

El concurso tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D'Alessandro, quien había habilitado el procedimiento de cramdown —la instancia que permite a terceros formular propuestas para evitar la liquidación—. Sin embargo, tanto la propia compañía como Vlinder S.A., los únicos anotados, no acercaron ninguna alternativa concreta.

En términos técnicos, el salvataje quedó desierto y la definición pasó a ser estrictamente judicial.

Una operación prácticamente inexistente

Los últimos datos financieros refuerzan el escenario crítico. En enero de 2026, la empresa registró ventas totales por apenas $1,7 millones, no realizó compras de mercadería y mantuvo cerrado su canal online.

El stock actual ronda las 1.600 unidades, mayormente productos desactualizados o de baja rotación, lo que reduce significativamente su valor comercial. Solo permanecen abiertos tres locales (Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro), y uno de ellos opera de manera intermitente por falta de pago salarial.

La dotación se redujo a 18 empleados, muy lejos de los más de 5.000 trabajadores que llegó a tener en su etapa de mayor expansión, cuando superaba las 300 sucursales en todo el país.

El cuadro de liquidez es aún más complejo: la empresa declaró caja en cero y una de sus cuentas bancarias presenta saldo negativo. Además, arrastra un pasivo postconcursal significativo, con deudas impositivas cercanas a los $640 millones, compromisos laborales y previsionales por más de $2.400 millones y obligaciones por servicios y honorarios que superan los $280 millones.

De gigante del retail a activo marcario

Fundada en 1951, Garbarino fue durante décadas líder del mercado argentino de electrodomésticos y llegó a concentrar cerca de un tercio del sector. La crisis se profundizó en los últimos años por la caída del consumo, problemas financieros acumulados, cambios en los hábitos de compra y falta de financiamiento.

La venta en 2020 al empresario Carlos Rosales no logró revertir el deterioro y derivó en cierres masivos de sucursales, conflictos laborales y una creciente deuda comercial.

Hoy, dentro del proceso concursal, el principal activo identificable es la marca, cuyo nivel de recordación todavía podría resultar atractivo para un eventual comprador. Sin embargo, la falta de interesados en la instancia de salvataje deja al expediente en una situación límite.