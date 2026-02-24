Empresas en crisis y desempleo: la lista de las firmas que cerraron o están en dificultades

La lista de las empresas que cerraron o están en dificultades. Tras haberse conocido el cierre de la empresa neumática Fate, la situación de las compañías se agrava y escala el número de firmas que cierran o presentan problemas.

La Anónima

La cadena de supermercados La Anónima declaró que les está costando “ser rentables o tener buena relatividad”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Así lo expuso el gerente general, Nicolás Braun, quien sostuvo que debido a esos problemas, empresas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.

“Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil. Cuando lo comprarás, en términos relativos, con cómo le va a los supermercados en Uruguay, Chile, Brasil y el mundo a nosotros nos va muy mal”, indicó Braun.

Cervecería Quilmes

La mítica compañía de bebidas tuvo que despedir parte de sus 260 empleados totales que poseía en la planta ubicada en Zárate. Ahora operarán con 80 trabajadores, un recorte del 43% del personal total. Había sido inaugurada hace seis años, en 2020, con una inversión por más de $5.000 millones.

Entre las principales causas, desde la firma sostiene que la caída en el consumo y la apertura de importaciones golpearon en su situación financiera, que venía siendo arrastrada desde el 2025.

Alimentos Refrigerados

La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y tuvo que despedir alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.

El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios.

En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.

Lácteos Verónica

La empresa adeuda pagos de salarios a sus trabajadores, mientras la producción en sus plantas se mantiene detenida.

El viernes pasado, trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos realizaron una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe.

La situación de crisis en la empresa de lácteos alcanza sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.

La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.

También entra en juego la posible venta de la compañía, lo que consideran como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. Si bien la empresa no formalizó su cierre definitivo, puertas adentro las plantas quedaron vacías, sin actividad y hasta el transporte que llevaba al personal de la láctea dejó de funcionar.

Fate

Uno de los casos más recientes fue el de la histórica fabricante de neumáticos, que anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones, publicó NA.

En ese contexto, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria por 15 días luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Pero el encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo no llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

En tanto, desde la empresa señalaron a esta agencia que “Fate quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato”. “No hay mucho más para agregar”, añadieron.