Úbeda elogió a Adam Bareiro y lo diferenció del resto de los delanteros de Boca

Boca: Claudio Úbeda elogió al delantero Adam Bareiro. Adam Bareiro tuvo un inmejorable debut en Boca. El delantero paraguayo anotó los dos goles del triunfo del Xeneize contra Gimnasia de Chivilcoy en los 32avos de la Copa Argentina y recibió los elogios de su entrenador Claudio Úbeda en conferencia de prensa.

“La llegada de Adam es positiva y ayuda a competir a los centrodelanteros que ya está en el plantel. No me mete presión, siempre es preferible tener dudas sobre quién elegir. Va a terminar jugando el que esté haciendo mejor las cosas", adelantó Úbeda luego del triunfo en Salta.

“Adam es un centrodelantero con características diferentes a los que están. Aguanta y descarga bien de espaldas, trata de manetenrse dentro del área para encontrar desbordes y centros, y concretar", explicó el DT para diferenciarlo al exjugador de River y San Lorenzo del resto de los atacantes del equipo.

El triunfo trajo alivio al Xeneize en medio de las críticas por los malos resultados que se venían cosechando en el Torneo Apertura. “Boca siempre tiene que ganar, sabemos lo que implica el Mundo Boca y la exigencia del triunfo siempre tiene que estar. Hay que saber sobrellevarla, tener tranquilidad para tomar decisiones, el próximo fin de semana vamos a intentar lo mismo que hicimos hoy", dijo Úbeda con la cabeza puesta en el siguente partido.

Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

“Los buenos resultados motivan. Sabíamos que teníamos una gran responsabilidad de ganar estos partidos y eso genera confianza para mirar con mejor expectativa el futuro”, completó.

También hubo palabras para los jugadores que, sin haber sido convocados, viajaron de todas formas a Salta para acompañar al plantel. “Es una muestra de unidad. Ellos están comprometidos con la causa, saben lo que es vestir y defender la camiseta de Boca. Es bueno que acompañen. Uno construye grupos y así se ven los buenos resultados. Hoy ganamos un partido que teníamos que ganar”.