Detuvieron en Santa Fe al líder narco “Turu” Mendieta, uno de los prófugos más buscados

"Turu" Mendieta era buscado por las autoridades nacionales y fue detenido este martes

La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo este martes en la capital provincial a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como líder de una organización narcocriminal y uno de los prófugos más buscados de la provincia.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, tras meses de tareas de inteligencia destinadas a localizar al acusado, quien contaba con pedido de captura de la Justicia Federal.

Sobre Mendieta pesaba además una recompensa de 5.000.000 de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien aportara datos que permitieran dar con su paradero. Se lo señala como el máximo responsable de una estructura dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en el barrio Punta Norte y zonas de influencia.

Foto: Gobierno de Santa Fe

Una organización parcialmente desarticulada

La banda liderada por “Turu” ya había sido golpeada el 4 de diciembre de 2024, cuando una serie de allanamientos permitió el secuestro de drogas, balanzas de precisión y dinero en efectivo. Sin embargo, el jefe del grupo logró escapar y permaneció oculto hasta su captura.

Días atrás, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó en un juicio abreviado a cuatro integrantes de la organización. Los acusados admitieron su responsabilidad y recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes, mientras que uno de ellos fue sentenciado a cinco años por contar con antecedentes previos.

En la investigación judicial se estableció que los condenados formaban parte de un engranaje criminal cuyo “máximo responsable era Mendieta”. Tras las sentencias, el tribunal ordenó profundizar la causa principal y acelerar las medidas para lograr la detención del prófugo.

Con su identificación oficial confirmada, el acusado quedó a disposición del magistrado interviniente y bajo estrictas medidas de seguridad, a la espera de su indagatoria en la causa federal.