Alarma en la Selección: Leandro Paredes tiene un desgarro y está en duda para el debut

La Selección Argentina recibió este sábado una noticia que generó preocupación de cara al inicio del Mundial 2026. Leandro Paredes se sometió a estudios médicos después de las molestias físicas que arrastraba en el isquiotibial derecho y los resultados confirmaron que sufrió un desgarro muscular, lesión que lo dejará afuera de los amistosos previos a la Copa del Mundo.

El mediocampista de Boca venía evidenciando problemas físicos en los últimos días y durante el partido ante Universidad Católica, que terminó con la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores, se lo observó visiblemente limitado desde lo físico y afectado por el dolor en la zona comprometida.

Después del encuentro, el propio futbolista reconoció ante la prensa que llevaba varios días con molestias. Inicialmente, desde Boca habían informado que se trataba de una contractura, aunque las evaluaciones médicas realizadas este sábado terminaron confirmando una lesión muscular de mayor gravedad.

Los plazos complican su presencia en el debut

La lesión de Leandro Paredes encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni debido a los tiempos de recuperación. Según las primeras estimaciones médicas, el volante necesitará alrededor de tres semanas para recuperarse completamente.

De esta manera, quedó descartado para los amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras, el próximo 6 de junio en Texas, y ante Islandia, el 9 en Auburn, compromisos que servirán como preparación antes del arranque del Mundial.

Leandro Paredes.

Además, los plazos generan incertidumbre respecto de su presencia en el debut mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City. Si bien todavía resta evolución médica y seguimiento diario, en el entorno de la Selección mantienen cautela sobre su recuperación.

La situación también representa un problema para Scaloni teniendo en cuenta la importancia que tiene el mediocampista dentro de la estructura del equipo. Más allá de su experiencia y liderazgo, Paredes se consolidó en los últimos años como una pieza habitual dentro de la mitad de la cancha argentina.

Un golpe para Boca y para Scaloni

La lesión llega en un momento complejo para el futbolista, que venía de quedar eliminado con Boca en la Copa Libertadores y buscaba enfocarse de lleno en la preparación para la Copa del Mundo.

En la Selección Argentina seguirán de cerca la evolución de Leandro Paredes durante los próximos días para determinar si podrá llegar en condiciones al estreno mundialista o si el cuerpo técnico deberá evaluar alternativas para el mediocampo.

Mientras tanto, el volante comenzará inmediatamente con el proceso de recuperación con el objetivo de acelerar los tiempos y evitar quedar afuera de una competencia que aparece como uno de los grandes desafíos de su carrera.