Gran Hermano: se completó la casa, cuándo nominan y cómo se define el primer eliminado

La “casa más famosa del país” ya está completa. Este martes 24 de febrero, el reality argentino que conduce Santiago del Moro en Telefe recibió al segundo grupo de jugadores, que se suman a los 18 que ya estaban en competencia.
Solange Abraham
Vive en Recoleta y fue participante de GH 2011. Divorciada y madre de una hija, regresa al reality con un objetivo claro: revancha personal. Su experiencia previa y una mirada más madura podrían darle peso en la convivencia.
Martín Rodríguez
Instalado en Canning (Ezeiza), es representante argentino en crossfit. Se definió como “una persona altamente fiel”, dejando en claro que la lealtad será uno de sus ejes dentro del juego.
Cinzia Francischiello
Venezolana, con una fuerte impronta artística heredada de su padre actor y director teatral. Confesó ser controladora y detallista: “No me gusta que las cosas no se hagan como yo digo”. Está en pareja y planea casarse.
Franco Zunino
De Berazategui, personal trainer. Se presentó como “auténtico, alegre, siempre con respeto y educación”. Su perfil social y optimista podría posicionarlo rápido dentro de la casa.
Kennys Palacios
El peluquero y amigo de Wanda Nara. Fan declarado del formato, aseguró: “Yo entro a jugar y ganar”. Llega con exposición mediática y espíritu competitivo.
Lola Tomaszeusky
Nacida en Bariloche y radicada en la Ciudad de Buenos Aires. Es influencer y sueña con ser actriz. Representa el perfil joven con ambición artística.
Yanina Zilli
Oriunda de Arequito, Santa Fe. Ex vedette. Fue directa: “Mi prioridad es ganar Gran Hermano”. Perfil frontal y sin rodeos.
Nazareno Pompei
De Lomas de Zamora. Ex futbolista profesional con paso por clubes del ascenso. Busca reinventarse en los medios. La disciplina deportiva puede ser su diferencial.
Luana Fernández
De José C. Paz. Modelo y ex participante de Combate. Se definió como “una montaña rusa de emociones” y como una persona muy abierta sexualmente, anticipando un paso sin filtros.
Franco Poggio
Oriundo de San Juan y radicado en Buenos Aires. Modelo y estudiante de psicología. Está en pareja con Lizardo Ponce. Se describió como espontáneo, directo y sensible: “Si algo me molesta lo digo de frente”. Promete aportar frontalidad y compañerismo.
Un nuevo Gran Hermano recién comienza
La dinámica dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a modificarse y promete generar un fuerte impacto en las estrategias de los participantes. Durante la emisión de este martes, el conductor Santiago del Moro anunció cómo será el nuevo esquema de nominaciones y eliminación que comenzará a implementarse esta misma semana.
Según explicó en vivo, el juego tendrá un giro clave que cambiará la forma en que el público influirá en el destino de los jugadores.
La primera instancia llegará el miércoles, cuando se lleve a cabo una nominación negativa. En esta etapa, los participantes votarán a sus compañeros con los que tengan menos afinidad o estrategia, por lo que quienes acumulen más votos quedarán en la primera placa de la edición.
El jueves se producirá el segundo movimiento estratégico: aquellos jugadores que hayan recibido mayor cantidad de votos positivos bajarán automáticamente de placa, mientras que los restantes quedarán expuestos. En ese mismo momento se abrirá una votación negativa del público, que definirá quién deberá abandonar la casa.
Finalmente, el próximo lunes se conocerá al primer eliminado, en una gala que promete alta tensión y cambios en las alianzas internas.
¡Mañana inauguramos placa! 🔥 Santiago del Moro explica cómo será la primera placa de nominados 📢
👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por Amazon Prime 🎬 pic.twitter.com/jUJCSNtrDa— Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 25, 2026
La prueba del líder y el presupuesto semanal
Además de las modificaciones en las nominaciones, el conductor adelantó que la prueba del líder se realizará la próxima semana y tendrá un peso fundamental dentro del reality.
Quien gane obtendrá beneficios especiales que podrían influir directamente en la conformación de placa y en la estrategia general del juego. Pero no será el único desafío: los participantes también deberán competir por el presupuesto semanal, instancia clave que definirá la compra de alimentos y recursos para los días siguientes dentro de la casa.
Con nuevas reglas, ventajas en juego y decisiones cada vez más determinantes, el reality entra en una etapa donde cada movimiento puede cambiar por completo el rumbo de la competencia.