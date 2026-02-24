Aumento en salarios del empleo doméstico: suba del 3% y bono de hasta $20.000

El aumento en salarios del empleo doméstico fue definido por el Gobierno nacional tras una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, donde se acordó una suba del 3% distribuida en dos tramos y el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000. La actualización impactará en los haberes de febrero y marzo de 2026.

El entendimiento se alcanzó en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Según se informó, el acuerdo quedó plasmado de manera preliminar y entrará en vigencia formal una vez que se publique en el Boletín Oficial.

La recomposición salarial contempla un incremento del 1,5% sobre los salarios vigentes en febrero y un 1,5% adicional en marzo. Además, se estableció un bono extraordinario que se abonará en ambos meses y que variará de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas por semana.

Cómo será el bono y el esquema de aumentos

El bono extraordinario será de hasta $20.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales. En tanto, quienes cumplan hasta 12 horas semanales percibirán hasta $8.000, y aquellas personas que trabajen entre 12 y 16 horas recibirán hasta $11.500.

De esta manera, el incremento se compone de una actualización porcentual acumulativa y una suma fija no remunerativa, que busca aliviar el impacto de la inflación en el sector de casas particulares. El acuerdo alcanza a todas las categorías previstas en el régimen de empleo doméstico.

Desde el sector oficial señalaron que la medida apunta a sostener el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores registrados, en un contexto de revisión periódica de los salarios del sector.

Salarios de febrero 2026 por categoría

En febrero, la primera categoría (supervisor/a) percibirá $3.953,99 por hora y $493.250,51 mensuales con retiro, y $4.317,86 por hora y $547.807,65 mensuales sin retiro.

En la segunda categoría (tareas específicas), los valores serán de $3.751,59 por hora y $459.265,69 mensuales con retiro; y $4.100,04 por hora y $509.632,55 mensuales sin retiro.

La tercera categoría (caseros/as), sin retiro, tendrá un salario de $3.546,66 por hora y $448.433,64 mensuales. En la cuarta categoría (cuidado de personas), se abonará $3.952,85 por hora y $448.433,64 mensuales con retiro; y $3.546,66 por hora y $498.106,74 mensuales sin retiro. En la quinta categoría (tareas generales), los montos serán de $3.546,66 por hora y $404.702,97 mensuales con retiro; y $3.298,88 por hora y $448.433,64 mensuales sin retiro.

Salarios de marzo 2026 actualizados

Con la aplicación del segundo tramo del 1,5%, en marzo la primera categoría cobrará $4.013,30 por hora y $500.649,26 mensuales con retiro; y $4.382,63 por hora y $556.024,76 mensuales sin retiro, publicó TN.

En la segunda categoría, los valores ascenderán a $3.807,87 por hora y $466.154,67 mensuales con retiro; y $4.161,54 por hora y $517.277,03 mensuales sin retiro.

La tercera categoría alcanzará $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales. En la cuarta categoría, se pagará $4.012,14 por hora y $455.160,14 mensuales con retiro; y $3.599,86 por hora y $505.578,34 mensuales sin retiro. Finalmente, la quinta categoría percibirá $3.599,86 por hora y $410.773,52 mensuales con retiro; y $3.348,37 por hora y $455.160,14 mensuales sin retiro.