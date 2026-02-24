La vecinal Loreto de Paraná reclamó por la faltante de agua

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos de la vecinal Loreto en Paraná llevan más de 20 días enfrentando graves cortes de agua, afectando su calidad de vida. El reclamo se intensifica por la falta de respuestas oficiales.
Los residentes de la vecinal Loreto, ubicada en el suroeste de Paraná, se encuentran en una situación crítica debido a los continuos cortes de agua en el barrio. El problema comenzó hace más de 20 días, y aunque las autoridades locales han sido notificadas, no han dado una respuesta concreta. Los vecinos denuncian que los cortes son intermitentes y se extienden durante varias horas, sin que haya explicación alguna ni solución por parte de las entidades correspondientes.
Por tal motivo, el presidente de la comisión vecinal señaló que muchos de los vecinos se ven obligados a recurrir a cisternas privadas para poder abastecerse, pero esta solución temporal no es suficiente. “El agua llega solo algunas horas al día, y cuando está disponible, la gente no tiene capacidad de almacenarla, lo que agrava aún más la situación”, expresó.
El impacto en la vida cotidiana de los vecinos
El desabastecimiento de agua no solo afecta la higiene y el bienestar de los residentes, sino que también complica las actividades cotidianas. Raúl Rodríguez, vicepresidente de la vecinal, mencionó que, además de la falta de agua potable, el barrio sufre la ausencia de infraestructura básica, como la reparación de calles y la mejora de la iluminación pública. “Nos sentimos completamente abandonados”, afirmó Rodríguez.
Algunos residentes también expresaron su frustración al señalar que, cuando finalmente se realiza una reparación, las soluciones son parciales y lentas. A pesar de las quejas formales y las gestiones ante el municipio, no ha habido mejoras significativas en la situación del barrio.
Vecinos exigen respuestas urgentes a las autoridades
A medida que el problema persiste, los vecinos han tomado medidas colectivas para hacer oír su voz. En una reciente reunión, los residentes hicieron un llamado a las autoridades locales, exigiendo una respuesta inmediata y soluciones a largo plazo. “No pedimos algo extraordinario, solo un servicio básico como el agua, que es indispensable para nuestra vida diaria”, indicó uno de los afectados.