Lanzan un espacio de formación teatral para futuros payasos

REDACCIÓN ELONCE
Paula Righelato lanza un espacio de formación teatral con clases de clown y cuerpo cómico para quienes deseen formarse en esta técnica. Las clases arrancan en marzo y estarán abiertas a todo público.
Este 2026, Paula Righelato, directora de una compañía teatral local, ha decidido dar un paso más en su propuesta educativa con el lanzamiento de un nuevo espacio de formación para futuros payasos y artistas del cuerpo cómico. Tras diez años de dictar clases, Righelato decidió formalizar el proceso de enseñanza, brindando un formato más estructurado y específico para cada técnica.
“Es un espacio de formación que lanzamos este año desde la compañía teatral. Estamos dando clase de payaso hace diez años, pero este año decidimos darle un formato más ordenado con especificidades de cada parte de la técnica. Arrancamos en marzo y durante tres meses habrá clases de clown inicial los martes y cuerpo cómico los jueves”, explicó Righelato, quien detalló que los cursos estarán abiertos a todo público, sin importar el nivel previo de experiencia.
La propuesta busca fortalecer la formación de payasos en la escena local, especialmente para aquellos que desean incursionar en espacios no convencionales. “La idea es que haya más payasos con formación porque tiene técnicas que ayudan a la escena porque se usa, sobre todo, en espacios no convencionales”, indicó la directora.
Clases abiertas y ensayos con el grupo anterior
Además de las clases, el espacio también servirá como punto de encuentro para los artistas que deseen trabajar en proyectos específicos. “Ahora estamos ensayando con el grupo del año pasado, con el que vamos a hacer un par de funciones y el martes que viene se abre el espacio para todos los que se quieran sumar”, comunicó Righelato, destacando que la convocatoria está abierta a todo aquel que quiera sumarse a la experiencia y mejorar sus habilidades como payaso o actor de clown.
“Trabajamos de algo de lo que somos muy felices y este año, como cumplimos 20 años haciendo festivales, ciclos y funciones, estamos tratando de concentrar todo lo que hicimos durante años en clases”, remarcó.
Para poder sumarse, pueden contactarse al Instagram @ciateastral o en el Facebook Compañía Teatral. También pueden hacerlo telefónicamente al 3434285365 o 3435042653.