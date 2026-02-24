"Lo más importante en este reclamo son los pacientes": personal de salud se movilizará en Casa de Gobierno

Personal de salud realizarán una movilización este miércoles a las 11:00 frente a Casa de Gobierno, con el fin de abordar preocupaciones sobre la carga horaria y las modificaciones propuestas a la Ley 9892, que regula la Carrera Profesional Asistencial-Sanitaria.

El Dr. Juan Berduc, cardiólogo del Hospital San Martín, expresó su “tristeza” por la modificación de la ley “que fue votada por senadores, favorablemente, sin consultar a los profesionales de la salud”.

Berduc afirma que la nueva ley exige 24 horas efectivas semanales dentro del hospital, y de no cumplirse, se requiere trabajar sábados o domingos. Esto, argumenta, “atenta contra un derecho adquirido hace muchísimos años”, ya que la cobertura de fines de semana y feriados se ha realizado históricamente mediante guardias, llamadas telefónicas y, en ocasiones, visitas presenciales.

Además, menciona Berduc, la ley no contempla ninguna compensación por trabajar los fines de semana, ni económica ni en términos de descanso. “La ley permite el traslado de profesionales a otras áreas de Entre Ríos donde se necesiten médicos de su especialidad, lo que afecta considerablemente su organización familiar y el ejercicio de la profesión privada”, señaló.

Asimismo, el profesional enfatizó que no se trata de un reclamo salarial, ya que los sueldos actuales “no cubren ni siquiera la canasta básica familiar”, sino de una exigencia de seguro de mala praxis y cobertura estatal.

En este sentido y en el marco del reclamo, los profesionales proponen una jornada laboral de 18 horas semanales, la contemplación del teletrabajo y el reconocimiento de los años de capacitación previa.

Además, se refirió a la reducción de los años de experiencia para los jefes y subjefes de servicio que sugiere la nueva ley. En este sentido, los profesionales proponen 8 años para jefes y 5 para subjefes, “creemos que nuestras propuestas beneficiarán a los pacientes que están detrás de nuestra atención”, sentenció.

Un llamado a la comunidad a acompañar el reclamo

“Nos movilizaremos mañana y probablemente no sea la única iniciativa. Queremos dejarles en claro a los legisladores que nos preocupa mucho esta ley por nosotros y los pacientes. Hemos sido escuchados por algunos diputados y mañana tenemos entrevistas programadas, eso nos da esperanza”, contó Berduc.

A pesar de la votación favorable del Senado, los profesionales de la salud mantienen la esperanza de revertir la decisión. Se invita a todos los profesionales de la salud, a sus familias afectadas y a los pacientes que han atendido a asistir a la protesta.

Por último, Berduc mencionó que no han recibido respuesta del actual ni del anterior ministro de salud, ni del gobernador, a pesar de haber presentado notas. Marcó, también, que lo más importante “son los pacientes, se merecen ser atendidos por profesionales satisfechos y bien remunerados”.