Hallaron al hombre que se había ausentado de su casa en la localidad de Aranguren

Se había solicitado colaboración para localizar a Gabriel, de 44 años, que se había ausentado de su casa en la localidad de Aranguren, este lunes. Esta tarde, se informó que el hombre fue hallado y se encuentra en buen estado.
Hallaron al hombre que se había ausentado de su casa en Aranguren. En la mañana de este martes, se había solicitado colaboración para localizar a Gabriel, de 44 años, quien se había ausentado de su casa en la localidad de Aranguren, este lunes por la tarde, sin tener más novedades sobre su paradero.
El hombre había enviado mensajes de texto alrededor de las 16 horas de ayer y desde entonces, no se tuvo más información sobre su ubicación.
Tras una denuncia radicada en la Comisaría de Aranguren, se activó un pedido de localización para y según se confirmó, a este medio, G. P., de 44 años, fue hallado en la tarde de este martes. G.P., se encuentra en buen estado de salud y fue trasladado al centro asistencial de Hernández.