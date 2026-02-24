Caso Orrico: la querella habló de “falta de objetividad” y apuntó a la estrategia defensiva

El juicio oral por el caso Orrico transita su etapa final en Concepción del Uruguay y este lunes se reanudaron las audiencias con la declaración de testigos propuestos por la defensa. En ese contexto, el abogado querellante Leandro Rosatti analizó lo ocurrido en la sala y fue crítico respecto del contenido de esos testimonios.

La causa investiga el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, donde murieron cuatro trabajadores de Basavilbaso. Juan Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, está imputado por homicidio culposo agravado, luego de que se determinara que conducía con 1,59 gramos de alcohol en sangre.

Rosatti explicó a Elonce que en la audiencia declaró un perito accidentológico, además de familiares del imputado y un profesional de la salud que lo asistió tras el hecho. “Hoy se reanudó a las 9 de la mañana. Los primeros testigos por la defensa técnica fueron un perito accidentológico y luego los hermanos de Orrico”, detalló.

“Falta mucha objetividad”

El abogado sostuvo que la estrategia defensiva apuntó a reforzar la idea del arrepentimiento del acusado. “Tratan de demostrar que el señor Orrico se siente totalmente mal, culpable por la situación”, expresó. Sin embargo, marcó diferencias sobre el valor probatorio de esas intervenciones.

“Son todas cuestiones subjetivas, no hay objetividad. Falta mucha objetividad en los testigos por la defensa técnica”, afirmó. Y agregó: “Si yo presento dos hermanos, ¿qué me van a decir? La chica que trabajaba con él en el campo, ¿qué me va a decir?”.

Juicio del Caso Orrico. Foto: Elonce.

En relación con el perito de parte, Rosatti mencionó que planteó la hipótesis de un “retroceso en diagonal” del vehículo de las víctimas. Frente a eso, explicó cuál fue el planteo de la querella: “Si hay un retroceso en diagonal es porque tuvo un impacto de un vehículo con una energía y una masa muchísimo más superior que lo hizo retroceder. Es lo que ocurrió”.

También cuestionó la declaración del psicólogo que trató al imputado. “¿Qué va a decir? Que tenía culpa, que estaba mal”, sostuvo. Y agregó que desde la querella se consultó si se había realizado una prueba para descartar simulación. “No se lo había hecho. Eso a nosotros no nos garantiza que el imputado esté exagerando su estado de angustia”, señaló.

Expectativa de pena y sentencia

En el caso Orrico, la pena prevista por el artículo 84 bis en su segundo párrafo contempla de tres a seis años de prisión efectiva. Rosatti fue claro al respecto: “La pena máxima establecida es de 3 a 6 años de cumplimiento efectivo, por culpa grave, y los agravantes son de público conocimiento: el alcohol en sangre y la multiplicidad de víctimas”.

La etapa probatoria ya fue cerrada. Este viernes se desarrollarán los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, y luego el imputado tendrá la última palabra. “Después el señor juez tiene cinco días para el dictado de sentencia”, indicó Rosatti.