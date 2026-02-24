Video: violento choque entre un colectivo y un auto que luego se prendió fuego

Un violento choque entre un automóvil y un colectivo se registró el domingo por la mañana en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza. El hecho ocurrió sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de Andalgalá, y dejó a varios ocupantes con heridas de gravedad.

De acuerdo con la información difundida, el conductor de un Renault 9 habría realizado una maniobra imprudente e invadido el carril exclusivo del Metrobús en el momento en que circulaba un colectivo de la línea 218 con destino a San Justo. Sin margen para frenar, la unidad impactó de lleno contra el automóvil.

El incendio tras el impacto

Producto del choque, el vehículo particular terminó contra un poste de semáforo y comenzó a incendiarse a los pocos segundos. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el conductor logró salir del habitáculo con parte de su ropa prendida fuego, mientras intentaba sofocar las llamas.

Posteriormente, los otros tres ocupantes consiguieron abandonar el rodado por sus propios medios. Algunos se arrastraron sobre el asfalto para alejarse del foco ígneo. Testigos que circulaban por el lugar grabaron imágenes del automóvil envuelto en fuego en plena vía pública.

🚨 🚨 La Matanza | Isidro Casanova 🔴 Un auto invadió el carril del Metrobús en Av. Juan Manuel de Rosas y Andalgalá y fue embestido por un colectivo. El Renault 9 terminó incendiado. Hay tres heridos graves y el conductor del auto quedó detenido. pic.twitter.com/IxVqzNTcXW — INFORBANO (@Inforbanodiario) February 24, 2026

Según informó el portal Primer Plano, no se registraron víctimas fatales. Sin embargo, dos jóvenes y otro acompañante que viajaban en la parte trasera resultaron gravemente heridos y permanecen internados con pronóstico reservado.

Investigación judicial

La fiscal Andrea Palín, titular de la UFI Nº9 de La Matanza, intervino en el caso y dispuso la detención del conductor del Renault 9 por presunta maniobra imprudente. Además, ordenó la extracción de sangre para determinar si había ingerido alcohol al momento del siniestro.

De acuerdo con trascendidos, el hombre regresaba de un festejo de cumpleaños cuando ocurrió el hecho. También se conoció que cuenta con antecedentes por robo y encubrimiento.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar las responsabilidades penales en torno al choque, mientras las personas lesionadas reciben atención médica en centros de salud de la zona.