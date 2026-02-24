Boca quiere volver a la victoria y enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Boca iniciará este martes su participación en la Copa Argentina 2026 cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Facundo Tello.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega al compromiso en un contexto de resultados irregulares en el Torneo Apertura, donde marcha noveno tras seis fechas y fuera de la zona de clasificación.

El empate reciente frente a Racing generó cuestionamientos y dejó al equipo con la obligación de mostrar una mejor imagen en el plano copero.

Rotaciones y debut en el ataque

Para este cruce, Boca presentará una formación alternativa, con mayoría de jugadores que no fueron titulares en el último partido. El cuerpo técnico decidió administrar cargas y dar minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel.

Boca jugará en el estadio Ernesto Martearena. Foto: Archivo.

La principal novedad será el debut como titular de Adam Bareiro. El delantero paraguayo, incorporado en los últimos días, tendrá sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul y oro. Su presencia también permitió que Edinson Cavani no viaje a Salta y permanezca en Buenos Aires para continuar con trabajos físicos específicos.

Entre los posibles titulares figuran Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa; Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón en el mediocampo; mientras que Ángel Romero, Bareiro y Lucas Janson integrarían el frente ofensivo.

Un rival sin competencia reciente

Gimnasia de Chivilcoy, que milita en el Federal A, afrontará el encuentro sin competencia oficial en 2026. El conjunto bonaerense no disputa un partido desde noviembre del año pasado, aunque buscará aprovechar la ocasión para competir ante uno de los equipos más convocantes del país.

El equipo del interior intentará sostener una estructura ordenada, reducir espacios y apostar a la intensidad como recurso para equilibrar diferencias. En este tipo de certámenes, las distancias presupuestarias no siempre resultan determinantes.

Datos del partido