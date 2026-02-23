Torneo Federal A: confirmaron las zonas y Gimnasia de Concepción del Uruguay conoce sus rivales

La distribución de los equipos ya fue oficializada y será ratificada en la reunión del 27 de febrero en la AFA. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó en la Zona 1 y tendrá rivales con historia en el ascenso.
El Consejo Federal dio a conocer este lunes la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A, un paso clave en la organización del certamen que reúne a clubes de todo el país.
El esquema deberá ser aprobado formalmente en la reunión prevista para el viernes 27 de febrero desde las 13 en la sede de la AFA, encuentro en el que participarán las instituciones involucradas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En esa jornada también se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato definitivo del campeonato y se ratificará la fecha de inicio, que en principio está programada para el domingo 22 de marzo. De esta manera, el Federal A empieza a delinear su calendario y estructura competitiva para una nueva temporada.
La Zona 1 estará integrada por El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.
En la Zona 2 competirán Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento La Banda, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.
La Zona 3 incluirá a Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.
Mientras que la Zona 4 estará conformada por Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.