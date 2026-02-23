 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fútbol de AFA

Torneo Federal A: confirmaron las zonas y Gimnasia de Concepción del Uruguay conoce sus rivales

La distribución de los equipos ya fue oficializada y será ratificada en la reunión del 27 de febrero en la AFA. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó en la Zona 1 y tendrá rivales con historia en el ascenso.

23 de Febrero de 2026
Torneo Federal A.
Torneo Federal A. Foto: (redes).

La distribución de los equipos ya fue oficializada y será ratificada en la reunión del 27 de febrero en la AFA. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay quedó en la Zona 1 y tendrá rivales con historia en el ascenso.

El Consejo Federal dio a conocer este lunes la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A, un paso clave en la organización del certamen que reúne a clubes de todo el país.

 

El esquema deberá ser aprobado formalmente en la reunión prevista para el viernes 27 de febrero desde las 13 en la sede de la AFA, encuentro en el que participarán las instituciones involucradas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

En esa jornada también se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato definitivo del campeonato y se ratificará la fecha de inicio, que en principio está programada para el domingo 22 de marzo. De esta manera, el Federal A empieza a delinear su calendario y estructura competitiva para una nueva temporada.

 

La Zona 1 estará integrada por El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.

 

En la Zona 2 competirán Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento La Banda, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.

 

La Zona 3 incluirá a Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.

 

Mientras que la Zona 4 estará conformada por Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

Temas:

2026 Torneo Federal A zonas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso