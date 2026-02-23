 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Arrancó el conocido reality

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y contó sus motivos para participar

La actriz fue la primera en abrir las puertas de la casa y se suma a la edición especial del reality, lo que generó enorme sorpresa. En la típica presentación, del Boca describió su lista de razones para aceptar esta extraña posibilidad de acoplarse a GH.

23 de Febrero de 2026
Andrea del Boca entró a Gran Hermano Generación Dorada.
Andrea del Boca entró a Gran Hermano Generación Dorada. Foto: (Gran Hermano).

El rumor se esparció por el aire y adquirió mayor volumen con el transcurrir de las horas. En las vísperas de una nueva temporada de Gran Hermano se instaló la idea del ingreso de Andrea del Boca a la casa más famosa, lo que causó asombro, intriga y críticas.

Finalmente, la protagonista de decenas de novelas se convirtió en una simple participante del reality.

Andrea del Boca llegó a Gran Hermano Generación Dorada como una de las incorporaciones más resonantes de la temporada, aportando experiencia, popularidad y una fuerte carga simbólica para el público argentino.

 

Con una trayectoria marcada por décadas de éxitos en televisión, la actriz decidió aceptar el desafío de mostrarse en un formato completamente distinto al que construyó su carrera, dejando atrás los guiones para exponerse a la convivencia real y sin filtros.

 

La primera jugadora

 

Reconocida por su extensa historia en ficciones nacionales, Andrea del Boca ingresa al reality con un perfil que mezcla sensibilidad, carácter y una mirada reflexiva sobre su propio recorrido artístico y personal.

Dentro de la casa, su presencia despierta curiosidad tanto en los participantes más jóvenes como en la audiencia, que sigue de cerca cómo se adapta a las dinámicas del juego, las estrategias grupales y el ritmo intenso del encierro.

 

Inclusive, Andrea ofició de la primera jugadora en atravesar las puertas a la renovada morada, lo que aprovechó enormemente Telefe para fabricar un impacto y atraer más puntos de rating, porque Del Boca llevó a cabo un acting con un monólogo extenso en sus primeros pasos por esos ambientes, señaló Paparazzi.

Sus razones para participar

 

En la típica presentación, del Boca describió su lista de razones para aceptar esta extraña posibilidad de acoplarse a GH. “Lo que más me gusta es jugar, por eso estoy acá para venir a jugar. Eso es GH para mi”, admitió la actriz como principal motivo.

 

Luego, la artista añadió más argumentos para sumergirse en una convivencia forzada con veintisiete desconocidos: “Esta experiencia para mi es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión y nervios”. Así como intentó aclarar que no va a actuar: “No va a haber un personaje que me va a poder escudar, acá es Andrea la que está en mi casa, la que cocina, la que le gusta el orden”.

 

Movilizada como un ignoto que se topó con una posibilidad grandilocuente de salir en televisión, Andrea exteriorizó con Santiago del Moro: "Soy fanática del juego, de todos los integrantes, los veo y no los puedo creer. Estoy acá con vos Santi", dijo.

 

Los que ya ingresaron

 

Quiénes fueron los participantes que entraron en el primer programa de Gran Hermano:

 

-Emanuel Di Gioia

-Andrea del Boca

-Carmiña Masi

-Tomás Riguera

-Jennifer Galvarini

-Brian Sarmiento

-Danelik Galazan

-Manuel Ibero

-Catalina “Titi” Tcherkaski

-Yipio

-Juan Ignacio Caruso

-Nick Sicaro

-Divina Gloria

-Gabriel Lucero

-Mavinga

-Eduardo Carrera

 

Cuándo ingresarán el resto de los participantes

 

Según informó Santiago del Moro, conductor del programa, este martes 24 de febrero durante el segundo programa seguirán presentando a los participantes de esta nueva edición. Hasta el momento son 18 y se espera que se completen 30 en total.

