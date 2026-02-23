La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y evoluciona sin secuelas

La periodista y conductora confirmó que padeció un ACV hemorrágico y permanece internada en observación. Destacó la rápida atención médica y aseguró que no presenta secuelas. Se encuentra en reposo y con monitoreo clínico.
Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico el pasado jueves, un episodio inesperado que interrumpió su rutina profesional y personal y que la obligó a permanecer internada bajo observación médica. La periodista, de 48 años, relató que todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza y molestias en el cuello, síntomas que la llevaron a buscar atención de urgencia en el Sanatorio Los Arcos, donde se confirmó el diagnóstico.
La conductora explicó que, tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que había padecido un accidente cerebrovascular hemorrágico. “Tuve un ACV hemorrágico”, expresó al referirse a la gravedad del cuadro, aunque también buscó transmitir tranquilidad sobre su estado actual.
Desde el centro de salud señalaron que la intervención fue inmediata y que el seguimiento clínico permitió evitar complicaciones mayores. La propia periodista remarcó que la rapidez en la atención fue clave para su evolución favorable.
Atención médica y evolución favorable
Ballester destacó el trabajo del equipo médico que la asistió desde su ingreso. “Acá son de primera, me miman un montón”, manifestó al referirse al trato recibido durante la internación.
Además, subrayó que el episodio no dejó secuelas neurológicas. “Por suerte sin secuelas”, afirmó, y agregó: “Estoy igual que el día previo al ACV”. Sus declaraciones llevaron tranquilidad a colegas y seguidores que manifestaron preocupación por su salud.
Actualmente, permanece internada bajo monitoreo y con indicación de descanso absoluto. “Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, sostuvo, al dejar en claro que su intención es retomar la actividad profesional una vez que reciba el alta médica.
Un mensaje de reflexión y esperanza
La experiencia, según relató, también dejó una profunda reflexión personal. “La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó, al tiempo que agradeció el acompañamiento recibido tanto por el personal sanitario como por su entorno cercano.
En sus mensajes públicos, la conductora insistió en que su estado es estable y positivo. “Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna”, reiteró para llevar tranquilidad a quienes siguen su carrera.
El impacto del episodio fue no solo físico sino también emocional. Ballester reconoció la necesidad de priorizar el descanso en los próximos días. “Solo descansar”, resumió sobre su presente, enfocada en una recuperación completa antes de regresar a sus compromisos laborales en C5N.
Una trayectoria consolidada en los medios
La historia pública de Daniela Ballester comenzó en 2001, cuando participó en la primera edición de Gran Hermano. En aquel entonces, la joven marplatense permaneció casi 100 días en la casa y logró posicionarse como finalista del reality, lo que le dio proyección nacional.
Tras aquella experiencia televisiva, decidió orientar su carrera hacia el periodismo. Se formó en investigación y locución, herramientas que le permitieron consolidarse en el ámbito informativo y abrirse camino en los medios de comunicación.
Con el paso de los años, logró afianzarse como una de las figuras destacadas de C5N, donde desarrolló una trayectoria marcada por el profesionalismo y la cercanía con la audiencia. El reciente episodio de salud generó preocupación en el ámbito mediático, pero sus propias palabras llevaron alivio al confirmar que atraviesa una evolución favorable.
El caso también puso de relieve la importancia de prestar atención a síntomas repentinos como dolores intensos de cabeza o molestias cervicales y consultar de inmediato ante cualquier señal de alerta. En ese sentido, el testimonio de Ballester se convirtió en un mensaje de conciencia sobre la salud y la necesidad de actuar con rapidez ante situaciones imprevistas.