Paritaria docente: el Gobierno abrió la negociación salarial y la conducción sindical cerró el diálogo

Este lunes, el Gobierno provincial mantuvo la primera reunión paritaria docente del año, en el marco de las negociaciones salariales previstas ante el inicio del ciclo lectivo. Agmer se declaró en estado de beligerancia y dio por finalizado el diálogo en esta instancia.
El encuentro fue encabezado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca y la secretaria de Hacienda, Mariela Volpe, junto a representantes gremiales.
La propuesta rechazada
Durante la reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta salarial como punto de partida para la discusión en el ámbito paritario del que participaron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Según se informó a Elonce, la propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero consiste en una suma fija, de carácter “no remunerativo y no bonificable, de 45 mil pesos para activos. Mientras que para los pasivos sería de 30 mil pesos”, se explicó. Además, se planteó un 50% de aumento a la ayuda escolar y un monto fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad.
A días del inicio de clases
En el transcurso del encuentro, el gremio mayoritario comunicó su declaración en estado de beligerancia sindical y dio por finalizado el diálogo en esta instancia.
En ese marco, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, expresó: "El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso".
El Gobierno provincial dejó constancia de la propuesta presentada en el ámbito formal de negociación.
"Cortan el diálogo"
Oscar Cuenca, dialogó con Elonce tras la reunión paritaria con los gremios docentes y afirmó que se trató de “una reunión donde se pudo plantear muchas cuestiones, no solamente lo salarial y la idea es seguir trabajando”.
El funcionario explicó que el Gobierno provincial presentó una propuesta inicial que fue rechazada en el mismo ámbito de negociación. “El gobierno presenta una propuesta inicial, la cual es rechazada en límine y los gremios se declaran en beligerancia, por lo que se corta el diálogo”, indicó.
Cuenca remarcó que la Provincia realizó “un esfuerzo muy grande de parte del Estado con recursos para poder atender las necesidades de los trabajadores”, aunque lamentó que “hay un diálogo que no se continúa”.
En ese marco, señaló que “hay un estado de beligerancia y se analizarán los pasos a seguir de parte del Ejecutivo, entendiendo la situación compleja en la que estamos”.
Recursos y propuesta salarial
Por su parte, la secretaria de Hacienda, Mariela Volpe, explicó a Elonce que la oferta oficial se definió en función de la situación financiera actual. “La provincia lo que hace es evaluar de qué manera se puede cumplir con las obligaciones que el Estado puede asumir en forma responsable”, sostuvo.
En ese sentido, detalló que la recaudación de enero y febrero disminuyó en comparación con 2025, lo que obligó a recalcular los márgenes presupuestarios. “Se hace el cálculo y se verifica cuál es el monto cumplible que se puede ofrecer”, afirmó.
Cuenca añadió que muchos de los recursos provinciales son coparticipables y que vienen registrando una caída en términos reales respecto de años anteriores, lo que condiciona las posibilidades de mejora salarial.
Postura oficial y adhesión al paro
El titular del CGE subrayó que “el gobernador es claro que no va a comprometer algo que no pueda pagar”, aunque también señaló la necesidad de garantizar el inicio del ciclo lectivo. En ese contexto, confirmó que los gremios informaron su adhesión al paro nacional convocado para el 2 de marzo.
No obstante, aclaró que esa medida no impedirá el comienzo de clases y advirtió que “obviamente, se descontará el día como siempre” a quienes adhieran a la huelga. Asimismo, indicó que la conciliación obligatoria fue solicitada por los gremios y que en cinco días volverán a reunirse, aunque dentro de un escenario de conflictividad.