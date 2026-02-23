Paritaria: el Gobierno hizo oferta salarial a los gremios docentes y fue rechazada

“Se presentó una propuesta inicial y los gremios la rechazaron “in límine”, dijo el titular del CGE. Destacó el diálogo, pero agregó a Elonce que “hay un estado de beligerancia de los gremios y se va a declarar la conciliación obligatoria administrativa”, señaló.
El Gobierno abrió este lunes la paritaria salarial 2026 con los gremios docentes en la Secretaría de Trabajo, en un encuentro del que participaron representantes de AGMER y AMET.
Según se informó a Elonce, la propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero consiste en una suma fija, de carácter “no remunerativo y no bonificable, de 45 mil pesos para activos. Mientras que para los pasivos sería de 30 mil pesos”, se explicó. Además, se planteó un 50% de aumento a la ayuda escolar y un monto fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad.
Rechazo de los gremios
El titular del CGE, Oscar Cuenca, dialogó con Elonce tras la reunión paritaria con los gremios docentes. Al respecto, explicó que “ha sido una reunión donde se pudo plantear muchas cuestiones, no solamente lo salarial y la idea es seguir trabajando", sostuvo.
“El gobierno presenta una propuesta inicial, la cual es rechazada en límine y los gremios, se declaran en beligerancia, por lo que se corta el diálogo”, indicó Cuenca.
“La realidad es que hay un esfuerzo muy grande de parte del Estado con recursos para poder atender las necesidades de los trabajadores, pero hay un diálogo que no se continúa”, señaló.
“Hay un estado de beligerancia y se analizarán los pasos a seguir de parte del Ejecutivo, entendiendo la situación compleja en la que estamos”, resaltó Cuenca.
Recursos de la provincia
En referencia a la propuesta realizada a los gremios docentes, Mariela Volpe, secretaria de Hacienda, dijo a Elonce que “la provincia lo que hace, es evaluar de qué manera, se puede cumplir con las obligaciones, a las que el Estado puede asumir en forma responsable. Viendo que la recaudación de enero y febrero, ha disminuido respecto del año 2025, es que se hace el cálculo y se verifica cuál es el monto cumplible” que se puede ofrecer, afirmó.
“Nos encontramos con una situación en que los gremios se declaraban en beligerancia, y se corta el canal de diálogo que veníamos teniendo. Entendemos que estamos en una situación muy compleja. Somos muy conscientes de la realidad de la provincia con los recursos, muchos de los cuales, son coparticipables y vienen en caída en valores reales desde a años anteriores”, describió Cuenca en referencia a las posibilidades de la provincia.
En cuanto a la postura del Gobierno provincial, el titular del CGE, sostuvo que “el gobernador es claro que no va a comprometer algo que no pueda pagar. Eso es la realidad, pero también tenemos la necesidad de que nuestros estudiantes y nuestros chicos vayan a clases”, dijo.
Al respecto, mencionó que “los gremios nos pusieron en conocimiento que el 2 de marzo, adhieren al Paro nacional de CTERA y eso también complica. De todas maneras, el gobierno provincial, se muestra proactivo a al diálogo, pero llegamos a la reunión y estamos ante esta postura de los gremios, pese a que la idea era traer una propuesta inicial, poder sentarnos a conversar e ir a una instancia de poder mejorarla”, remarcó.
Apertura al diálogo y estado de beligerancia
“Ante la propuesta del gobierno, los gremios se declaran en beligerancia y plantea la conciliación obligatoria administrativa, que en cinco días volverá a reunirnos. Pero declarando un estado de conflictividad no hay posibilidad de diálogo en otra instancia o que haya otra propuesta”, dijo Cuenca al reiterar la postura de los gremios docentes y agregó que es llamativo porque “es la primera reunión del año, sin tener la posibilidad de poder sentarnos nuevamente o de poder tener alguna otra propuesta sin llegar a este estado de situación”, sostuvo.
“Desde que asumimos la gestión, hemos tenido una apertura al diálogo con todos los gremios, nos hemos sentado a hablar y nos sorprendió esta actitud y la declaración de beligerancia ante la primer propuesta de la primera propuesta del año”, resaltó el titular del CGE.
Paro y descuento
Por otra parte, Oscar Cuenca sostuvo que “la conciliación ya quedó establecida por pedido de los gremios, antes de declararse en estado de beligerancia”, dijo y agregó que “todos los gremios dejaron sentado que adhieren al paro nacional. Pero, eso no invalida, que arranquemos el ciclo lectivo el 2 de marzo como corresponde. Obviamente, se descontará el día como siempre”, concluyó el titular del CGE.