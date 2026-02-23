Realizaron cuatro denuncias por violencia de género contra jefe de Enfermería en hospital de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Iris Paterer, de ATE Diamante, explicó a Elonce las denuncias de hostigamiento e intimidación hacia mujeres que involucran al jefe de Enfermería del Hospital San José de Diamante. La Justicia dictó una orden de restricción perimetral.
La Jefatura Departamental de Diamante está tratando un caso complejo de violencia de género que involucra al jefe de Enfermería del Hospital San José, quien ha sido denunciado por cuatro mujeres por hostigamiento, intimidación y abuso de poder.
Iris Paterer, secretaria general de la seccional de ATE Diamante, brindó detalles sobre el tema, explicando que dos de las denunciantes son afiliadas a su gremio, al igual que el denunciado, aunque destacó que la denuncia también involucra a otras trabajadoras que no forman parte de ATE.
Según Paterer, los episodios se remontan a más de tres años, y aunque inicialmente las víctimas no se animaron a hablar por miedo a perder sus empleos, al tomar coraje y realizar una denuncia, otras mujeres se sumaron con relatos similares. “Al estar en una situación de riesgo de perder el trabajo, a veces una calla”, señaló. La situación se había mantenido oculta por el temor de las trabajadoras, muchas de las cuales eran temporarias y se sentían vulnerables ante posibles represalias.
“Me llama la atención que la institución no se haya percatado de estas irregularidades porque Diamante es un pañuelo y las versiones se comentan dentro del hospital”, expresó.
La orden de la Justicia
En cuanto a las medidas tomadas, la justicia ya ha dictado una orden de restricción perimetral de 90 días contra el acusado, quien actualmente se encuentra de vacaciones. Paterer indicó que el hospital está evaluando cómo proceder cuando él regrese. Además, la situación está siendo tratada por profesionales de la salud, ya que algunas de las denunciantes han sufrido problemas de salud mental, como ataques de pánico, debido a los hechos.
El jefe de Enfermería, por su parte, ha negado las acusaciones, afirmando que se trata de un intento de dañar su reputación. Según sus declaraciones, las denuncias son falsas y aseguró que no tiene actitudes misóginas. Sin embargo, las denuncias de las trabajadoras son descritas como verosímiles y graves.
La denuncia, aunque de carácter penal, también toca el ámbito laboral, y ATE se encuentra acompañando el proceso. Paterer resaltó la importancia de que estas situaciones sean tomadas en serio, para que ninguna persona, ya sea hombre o mujer, tenga que soportar acoso o maltrato en su lugar de trabajo. “Como mamá y como mujer no puedo dejar de acompañar a estas jóvenes”, concluyó.