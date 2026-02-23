Último adiós a Jorge Chemes: “Luchó toda su vida por el campo”

El fallecimiento de Jorge Chemes generó profunda conmoción en el ámbito agropecuario y político de Entre Ríos. El dirigente rural murió este domingo por la tarde, luego de permanecer internado durante la semana a raíz de una complicación de salud. Referentes del sector lo despidieron destacando su compromiso histórico con el campo y el federalismo.

Productor tambero y referente del ruralismo entrerriano, Chemes ocupó cargos clave en entidades agropecuarias y tuvo proyección nacional como diputado. Su figura alcanzó especial notoriedad durante el conflicto del campo en 2008, en el marco de la Resolución 125, cuando la Mesa de Enlace se convirtió en protagonista central del debate público.

Una vida dedicada al ruralismo

Fabio, dirigente del sector y amigo personal, lo recordó con emoción. “Fueron más de 30 años de amistad en el gremialismo rural. Hoy despedimos a un amigo y a una gran persona que luchó toda su vida por los valores del campo y por la ruralidad. Dedicó su vida a esto y para nosotros es un honor acompañarlo en este último adiós”, expresó.

Por su parte, Alfredo destacó su rol en uno de los momentos más trascendentes del sector agropecuario. “En 2008, durante el conflicto con el Gobierno nacional, Jorge fue uno de los actores principales. La Mesa de Enlace tuvo un protagonismo marcado y él estuvo al frente. Esa etapa nos unió no solo en lo institucional, sino también en la amistad”, señaló.

Compromiso y vocación

“Jorge supo mantener siempre su identidad ligada al ruralismo, tanto en el Congreso como en cada rol que ocupó. Tenía una visión integral del federalismo y defendió al sector productivo durante décadas”, sostuvo Alfredo.

Los dirigentes coincidieron en que su trayectoria fue fruto de una profunda vocación. “No todos deciden dar el paso hacia la representación institucional. Eso implica un esfuerzo extra, más allá de la actividad productiva. En su caso fue una cuestión de compromiso genuino”, agregaron.

Recordaron también las dificultades logísticas que enfrentaba en sus inicios, cuando vivía en Hernández y debía trasladarse constantemente para participar de reuniones y movilizaciones. “Siempre estaba presente. Su desempeño fue altamente satisfactorio para el sector”, afirmaron.

El recuerdo personal

Más allá del dirigente, quienes lo conocieron destacaron su calidad humana. “Compartimos muchísimos momentos fuera de lo institucional. Viajes, encuentros familiares, charlas después de actos rurales. Son recuerdos que quedan para siempre”, expresó Fabio.

El velatorio se realizó este lunes con la presencia de familiares, amigos y representantes del sector agropecuario, quienes coincidieron en señalar que su muerte representa una pérdida significativa para el campo entrerriano.