Inicio de semana inestable: rige alerta por tormentas y luego mejorará el tiempo

La semana comienza con probabilidad de lluvias y tormentas, pero hacia el martes mejorarán las condiciones. Las máximas se mantendrán elevadas y rondarán los 31 y 32 grados.
El tiempo en Paraná se presentará variable en los próximos días, con un inicio de semana marcado por la inestabilidad y la probabilidad de tormentas, especialmente durante el lunes.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta jornada aumentará la inestabilidad y se anuncian tormentas durante gran parte del día, con probabilidades que oscilarán entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31.
Lunes con alerta por tormentas en Entre Ríos
La alerta amarilla por tormentas rige este lunes para toda la provincia de Entre Ríos, según informó el organismo nacional. El SMN anticipó un escenario de inestabilidad generalizada que afectará a la totalidad de los departamentos entrerrianos durante las próximas 24 horas, con especial énfasis en la tarde, cuando podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad.
De acuerdo al parte oficial, el avance de un sistema de inestabilidad generará lluvias y tormentas de variada intensidad en todo el territorio provincial. La advertencia implica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en zonas urbanas y rurales, especialmente por la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas”, indicó el SMN en su informe, al tiempo que remarcó la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones.
En el detalle del pronóstico, el organismo precisó que los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.
Este combo de variables aumenta el riesgo de anegamientos temporarios, caída de ramas y complicaciones en la circulación. Si bien la categoría amarilla implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, no se descarta que puedan emitirse actualizaciones en el nivel de advertencia si el sistema se intensifica.
Mejora progresiva desde el martes
El martes mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 32 grados, mientras que la mínima será de 21.
Para el miércoles se espera nubosidad variable, con temperaturas entre 17 y 31 grados y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en algunos momentos del día.
En tanto, hacia el jueves y viernes se mantendrían condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y máximas cercanas a los 30 y 31 grados, acompañadas por mínimas que rondarán entre los 17 y 20 grados