Llega un temporal con tormentas severas por 48 horas: qué provincias están en alerta

Las tormentas severas comenzarán a sentirse este domingo en el noroeste argentino y se extenderán, al menos, hasta el martes, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió una alerta ante el ingreso de un frente de inestabilidad con fuerte actividad eléctrica que provocará precipitaciones intensas y vientos cambiantes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el parte oficial, el fenómeno impactará principalmente en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Tucumán, Chaco, Catamarca y Misiones. En estos distritos, las tormentas llegarán acompañadas por ráfagas del sudoeste y una abundante caída de agua que podría generar anegamientos temporarios.

El SMN precisó que los acumulados estimados rondarían los 15 milímetros en promedio, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual en sectores donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad. La presencia de descargas eléctricas frecuentes y ráfagas fuertes eleva el nivel de precaución para la población.

Provincias bajo alerta y condiciones inestables

Las condiciones comenzarán a deteriorarse durante la jornada del domingo, cuando el sistema frontal avance desde el oeste hacia el centro y norte del país. Las primeras precipitaciones podrían presentarse de manera aislada, pero con el correr de las horas se espera que las tormentas ganen intensidad y cobertura.

Foto: Archivo Elonce.

En el norte argentino, la combinación de aire cálido y húmedo con el ingreso de una masa más fría favorecerá la formación de tormentas eléctricas persistentes. El organismo meteorológico advirtió que la inestabilidad se mantendrá durante al menos 48 horas consecutivas, generando un período prolongado de lluvias y ráfagas.

El pronóstico extendido indica además que, tras el episodio más fuerte previsto entre domingo y martes, podrían mantenerse condiciones variables e inestables durante el resto de la semana, con mejoras temporarias pero sin descartar nuevos chaparrones.

Cuándo llega el temporal a Buenos Aires

El avance del sistema también alcanzará a la provincia de Buenos Aires. Según el SMN, las lluvias llegarán el lunes 23, comenzando por la mañana y extendiéndose durante gran parte del día con tormentas aisladas que afectarán a casi todo el territorio bonaerense.

En el Área Metropolitana, se esperan precipitaciones intermitentes con momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche. Aunque no se prevén acumulados extremos, sí podrían registrarse ráfagas moderadas y actividad eléctrica, publicó El Cronista.

El ingreso del frente generará además un leve descenso térmico y cambios en la dirección del viento, marcando el inicio de una etapa más inestable en la región central del país.

Recomendaciones ante tormentas severas

Frente al pronóstico de tormentas severas, los especialistas recomiendan evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas.