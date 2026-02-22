Operación exitosa: se recupera el camionero entrerriano víctima de un grave siniestro

La operación exitosa a la que fue sometido el camionero gualeguaychuense Santiago Neifert representa un avance determinante en su proceso de recuperación, luego del grave siniestro vial que protagonizó el pasado 8 de enero en el kilómetro 925 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Saladas, en la provincia de Corrientes. Tras semanas de atención médica y seguimiento profesional, el joven fue intervenido en la ciudad bonaerense de Arrecifes.

La cirugía se extendió durante cinco horas y estuvo centrada en abordar los severos traumatismos que el paciente presentaba en la cadera y en la pierna izquierda, lesiones que habían generado preocupación desde el primer momento debido a la complejidad del cuadro clínico. Finalizado el procedimiento, Neifert permaneció en Terapia Intensiva bajo estricta observación médica.

De acuerdo a lo informado por su entorno, la evolución inmediata fue favorable, lo que permitió anticipar su traslado a la habitación que ocupaba antes de ingresar al quirófano. Si bien el proceso de recuperación será progresivo y demandará tiempo, el resultado de la intervención trajo alivio y esperanza a familiares y allegados.

Cinco horas de cirugía y un paso clave en la recuperación

El equipo médico que llevó adelante la intervención estuvo integrado por especialistas en traumatología que trabajaron con precisión para reparar las lesiones derivadas del impacto. La complejidad del cuadro obligó a una planificación quirúrgica minuciosa, especialmente por el compromiso óseo en la zona de la cadera.

Tras la extensa operación, el paciente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció monitoreado para evaluar su respuesta postoperatoria. Los profesionales destacaron la estabilidad clínica alcanzada en las primeras horas posteriores al procedimiento, un indicador alentador dentro de un proceso que aún demandará nuevos pasos médicos.

Desde el entorno familiar remarcaron la importancia del acompañamiento profesional recibido desde el primer día. “Queremos destacar y valorar el trabajo y seguimiento que han realizado y realizan constantemente el equipo de traumatología y la secretaria de Salud, Nadia Zanzottera. Mil gracias a los doctores Santiago Monina y Juan Ignacio Cosentino, quienes llevaron adelante los procedimientos. Nos sentimos orgullosos por su atención y profesionalismo”, expresó Ana Martín, pareja de la víctima, a Máxima Online.

Agradecimiento al equipo de salud y nueva intervención

La mujer también puso en valor el recurso humano del centro asistencial, subrayando no solo la tarea médica sino el acompañamiento integral. “Es maravilloso saber que Arrecifes cuenta con profesionales de ese calibre”, agregó, visiblemente emocionada por la evolución favorable tras la operación.

Asimismo, destacó el compromiso del personal de enfermería, camilleros y trabajadores de maestranza, quienes acompañaron el proceso de internación. “A todos los que nos sostienen la mano desde que comenzó esta odisea. Mil gracias, sin ustedes no hubiera sido posible nada”, expresó, resaltando el sostén humano en medio de una situación crítica.