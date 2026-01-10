Camionero de Gualeguaychú grave en Corrientes: denuncian abandono de la empresa

Un camionero de Gualeguaychú permanece internado en grave estado tras un siniestro vial en Corrientes. Su familia denuncia que la empresa para la que trabajaba se llevó su documentación y lo habría abandonado en el hospital.
Un camionero de Gualeguaychú lucha por su vida en un hospital de Corrientes tras protagonizar un grave siniestro vial y, además de su delicado estado de salud, su familia enfrenta una situación angustiante: denuncian que la empresa de transporte para la que trabajaba lo habría abandonado y retirado toda su documentación personal.
Se trata de Santiago Damián Neifert, de 35 años, quien permanece internado en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes con lesiones de carácter grave. El accidente ocurrió en la madrugada del jueves y, desde entonces, sus familiares aseguran no haber recibido ningún tipo de acompañamiento por parte de los responsables de la firma empleadora.
La preocupación crece con el correr de las horas, ya que, según relataron, representantes de la empresa se presentaron ante la Policía y retiraron pertenencias clave del trabajador accidentado, entre ellas su DNI, el teléfono celular y otra documentación personal indispensable para realizar trámites médicos y administrativos.
Denuncia de abandono y falta de asistencia
“La empresa de transporte nunca se hizo presente en el hospital, retiró toda la documentación y hasta el celular. La familia no puede tramitar nada, ni siquiera la solicitud de sangre y otros trámites necesarios para la cirugía”, expresó Marisol Neifert, hermana de Santiago, visiblemente angustiada por la situación.
Ante este escenario, la familia decidió recurrir a un abogado para resguardar los derechos del camionero de Gualeguaychú y avanzar con las acciones legales correspondientes. Señalan que la falta de documentación y de recursos económicos complica seriamente el acceso a gestiones básicas vinculadas a la atención médica.
Desde el entorno familiar remarcan que no solo se trata de una ausencia de apoyo humano, sino también de una presunta irregularidad grave, ya que la retención de documentos personales deja al trabajador en una situación de extrema vulnerabilidad en un momento crítico de su vida.
Cómo fue el siniestro vial en Corrientes
El siniestro vial se produjo alrededor de las 03:30 de la madrugada del jueves, sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 925, en jurisdicción de la localidad de Saladas, al oeste de la provincia de Corrientes. Por causas que aún se investigan, se registró una colisión frontal entre dos camiones.
Uno de los vehículos involucrados fue un camión marca Iveco, conducido por un hombre mayor de edad que viajaba acompañado por otra persona. El otro rodado, un camión Volkswagen, era guiado por Santiago Neifert, quien fue el más afectado por el impacto, indicó Enfoque Litoral.
Tras el choque, el camionero de Gualeguaychú fue auxiliado en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de Corrientes, donde permanece internado y bajo estricta observación médica.