La Escuela La Delfina celebró su 40º aniversario y continúa recibiendo donaciones de útiles escolares, en un contexto donde la solidaridad vuelve a ser protagonista para acompañar a estudiantes que más lo necesitan. El festejo reunió a autoridades, docentes, familias y organizaciones que forman parte del entramado social que sostiene a la institución.

Durante la jornada, también se destacó el rol de la Fundación La Delfina, encabezada por Mayda Cresto, quien renovó su compromiso con la comunidad educativa. “Feliz de participar una vez más de una actividad tan importante de la escuela, de la cual soy madrina y de la cual me siento muy orgullosa. Siempre trabajando para ayudar a los chicos a comenzar el año lectivo de la mejor manera”, expresó.

“En esta oportunidad también con como lo hicimos el año pasado con la asociación Ayudar hace Bien, ya estamos en marcha con la colecta de útiles escolares en distintos los puntos de la ciudad”, agregó.

La campaña solidaria, denominada “A estudiar se ha dicho”, continúa activa en la capital entrerriana. “Invito a la comunidad a que se sume, a que entre a las redes sociales de la Fundación La Delfina, en Instagram y en Facebook. Allí van a encontrar los puntos donde pueden acercarse para adquirir algunos de los productos que los chicos necesitan y que luego traeremos de acercar esas donaciones. Ellos van a estar felices de recibirlas”, señaló.

Una comunidad comprometida con la educación

La iniciativa ha logrado una importante respuesta social, sumando tanto a vecinos como a instituciones educativas. “También se están sumando centros de estudiantes de escuelas secundarias que desinteresadamente se han organizado para juntar útiles escolares para quienes más necesitan”, aseguró.

Además, el trabajo articulado con otras organizaciones fortalece el alcance de la campaña. “Hay un montón de otras cosas que las escuelas están necesitando, y siempre estamos atentos a esas necesidades para ver de qué manera se puede ayudar desde el lugar que uno tiene, desde la Fundación y también trabajando en red con otras instituciones, como por ejemplo Ayudar Hace Bien, que siempre está muy bien dispuesta a todo lo que sea ayudar y colaborar”, sostuvo Cresto.

Desde la institución educativa también valoraron la presencia de los medios y el acompañamiento constante: “Es un día tan importante para todos nosotros y para la comunidad también”, manifestó Yanina, la directora.

Escuela La Delfina celebró su 40º aniversario y continúa recibiendo donaciones de útiles escolares

Desafíos cotidianos y el valor de cada aporte

En el marco del aniversario, el equipo directivo puso en palabras la realidad que atraviesan muchas escuelas. “Estamos bien, acompañados sería la palabra real. La Fundación siempre está atenta a nuestras necesidades. Además, por una comunidad, porque la escuela existe gracias a ella, que sigue apostando por esta escuela y por la educación de sus hijos. También por todo el plantel docente, que día a día ponemos todo nuestro esfuerzo y compromiso en la educación de los niños”, afirmó.

Las necesidades materiales son una constante en el día a día escolar. “En estos contextos es un compromiso diario donde uno va redoblando los esfuerzos, acompañando al estudiante y también brindando un plato de comida o lo que uno puede aportar. Siempre se está ayudando desde el lugar que se puede”, dijo la rectora.

Finalmente, remarcaron la importancia de cada colaboración recibida: “Todos los aportes que se hagan, son bienvenidos”.

A 40 años de su creación, la Escuela “La Delfina” reafirma su compromiso con la educación y la inclusión, sostenida por una comunidad que no deja de acompañar.