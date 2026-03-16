Ayudar Hace Bien: Escuela Estrada se sumó a campaña solidaria para reunir útiles escolares

La Escuela Nº96 "Juan Manuel Estrada" es una de las beneficiarias de la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela” que impulsa la Fundación Ayudar Hace Bien, junto a Fundación La Delfina, con el objetivo de reunir útiles escolares destinados a estudiantes que no cuentan con los elementos necesarios para asistir a clases con normalidad. Desde la institución educativa destacaron la importancia de la iniciativa y remarcaron que muchas familias atraviesan dificultades económicas para adquirir cuadernos, carpetas y hojas.

La directora María Isabel Monzón valoró la posibilidad de visibilizar el trabajo que se realiza diariamente con los estudiantes y agradeció la invitación para formar parte de la campaña solidaria. “Hoy por hoy cuesta mucho el tema de los útiles escolares y se hace pesado cuando son familias con varios hermanitos que no pueden comprar para todos”, explicó en diálogo con Elonce.

Según señaló, las donaciones permiten acompañar a estudiantes que, en algunos casos, dejan de asistir a clases hasta poder contar con los elementos necesarios.

Una escuela con 100 años de historia

La Escuela Estrada atraviesa además un año especial, ya que se encuentra celebrando su centenario. Monzón indicó que la institución mantiene un fuerte vínculo con la comunidad y que a lo largo de estos cien años pasaron por sus aulas numerosas generaciones de vecinos.

“Nos hemos dado cuenta de lo querida que es esta escuela y de la cantidad de personas que han pasado por aquí y guardan hermosos recuerdos”, expresó la directora.

Escuela Estrada (foto Elonce)

En las redes sociales del establecimiento se comparten distintas actividades que realizan los estudiantes y docentes, lo que ha permitido que exalumnos y familias vuelvan a conectarse con la historia de la institución.

La docente destacó que el objetivo principal de la escuela es que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también construyan recuerdos positivos de su paso por la educación primaria.

“Tratamos de que los aprendizajes sean significativos y que les sirvan para desarrollarse el día de mañana en la sociedad”, afirmó.

Una institución vinculada a la historia de la ciudad

La escuela también tiene un valor histórico dentro de la comunidad, ya que en sus inicios fue el espacio educativo para los hijos de quienes trabajaron en la construcción del Túnel Subfluvial.

“Nos dejaron un legado muy importante y tratamos de seguir ese camino trabajando todos los días con mucho compromiso”, indicó Monzón.

Escuela Estrada (foto Elonce)

La directora remarcó que el trabajo cotidiano se realiza con esfuerzo, aciertos y también errores, pero siempre con el objetivo de ofrecer a los estudiantes las mejores oportunidades de aprendizaje.

Qué útiles escolares se necesitan

En el marco de la campaña solidaria, las autoridades escolares detallaron cuáles son los elementos que más se necesitan actualmente. Entre los útiles prioritarios se encuentran hojas de carpeta, carpetas escolares, cuadernos y bolígrafos, además de lápices y otros materiales básicos para el desarrollo de las clases.

Desde la institución explicaron que los cuadernos de tapa dura suelen ser los más útiles para el uso cotidiano, ya que resisten mejor el paso del tiempo durante el ciclo lectivo. También destacaron que cualquier donación, incluso elementos que ya no se utilicen en los hogares, puede ser de gran ayuda para los estudiantes.

El rol de las escuelas NINA

La Estrada forma parte del programa de escuelas NINA, una modalidad que promueve la permanencia de los estudiantes durante más horas en el establecimiento educativo. Este sistema incluye talleres educativos y actividades complementarias que permiten fortalecer el aprendizaje en distintas áreas.

En el caso de esta institución, los alumnos reciben acompañamiento en materias como matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Además, se desarrollan talleres artísticos y otras propuestas que buscan brindar una formación integral.

Escuela Estrada (foto Elonce)

Además, debido a la extensión de la jornada escolar, la institución también ofrece el servicio de comedor para los estudiantes. Esto permite garantizar que los niños y niñas puedan permanecer en la escuela durante todo el día mientras participan de las distintas actividades educativas.

Las autoridades remarcaron que el acompañamiento integral es fundamental para garantizar la continuidad escolar.

Cómo colaborar con la campaña

Las donaciones pueden acercarse directamente a la escuela de lunes a viernes entre las 11 y las 16 horas, donde el personal de la institución se encarga de recibir los materiales. También existe la posibilidad de coordinar la entrega a través de un número de WhatsApp al 343 6214807 para quienes no puedan acercarse al establecimiento.

Desde la comunidad educativa invitaron a vecinos y familias a sumarse a la iniciativa con cualquier aporte que pueda contribuir al acceso a los útiles escolares. La campaña busca reforzar la solidaridad comunitaria y garantizar que todos los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para continuar su proceso educativo.