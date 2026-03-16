"Ayudar Hace Bien”: Escuela Francisco Soler requiere útiles escolares

La escuela Nº 16 “Francisco Soler”, ubicada en avenida Estrada de Paraná, fue incluida entre las instituciones beneficiarias de la campaña solidaria “A estudiar se ha dicho”, una iniciativa que impulsa la organización Ayudar Hace Bien junto a Fundación La Delfina para recolectar útiles escolares y acompañar a estudiantes de distintos barrios de la ciudad.

La propuesta se desarrolla durante todo marzo y tiene como objetivo reforzar el acceso a materiales educativos en el inicio del ciclo lectivo. En ese marco, se invita a la comunidad a colaborar con donaciones de útiles, guardapolvos y otros elementos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.

El director de la institución, Sergio Segura, dialogó con Elonce y explicó la situación que atraviesa el establecimiento. “Esta escuela, la verdad que necesita de todo: pintura, útiles, guardapolvos. Todo nos hace falta”, expresó al describir las necesidades actuales del edificio y de la comunidad educativa.

Una escuela con más de un siglo de historia

Segura señaló que la institución cuenta con una larga trayectoria educativa en la zona. “Es una escuela que tiene 130 años y, con el paso del tiempo, el edificio se va deteriorando y requiere mantenimiento constante”, relató.

En ese sentido, destacó que la matrícula es numerosa y que la escuela cumple un rol central para las familias del barrio. “Estamos hablando de una cantidad importante de chicos. Acá funciona turno mañana y turno tarde y hoy tenemos aproximadamente 500 alumnos”, detalló.

El directivo también remarcó la importancia del establecimiento dentro del sistema educativo de la zona. “Es una de las pocas escuelas primarias que hay en esta parte de la ciudad, por lo que la mayoría de la población de Bajada Grande asiste a esta institución”, explicó.

Escuelas beneficiadas y convocatoria solidaria

La campaña “A estudiar se ha dicho”, que se lleva adelante junto a Fundación La Delfina, incluye a varias instituciones educativas de la ciudad. Además de la Escuela Francisco Soler, participan la Escuela de la Baxada del Paraná, ubicada en avenida Larramendi 2786, y la Escuela La Delfina, situada en calle Costa Rica.

Desde la organización destacaron que el objetivo es reunir útiles escolares y otros elementos que permitan acompañar a niños y niñas en el inicio del ciclo lectivo, especialmente en contextos donde el acceso a estos materiales puede resultar más difícil para las familias.

En paralelo, la campaña también convoca a comercios, librerías y emprendedores locales a sumarse a la iniciativa solidaria. La propuesta consiste en ofrecer kits escolares a precios promocionales para facilitar la compra de materiales y ampliar el alcance de la ayuda.

Los detalles de la campaña y las formas de colaboración se encuentran disponibles a través de las redes sociales de la fundación organizadora.

Un gesto solidario para fortalecer la educación

Los impulsores de la iniciativa remarcaron que la campaña busca multiplicar los gestos solidarios en la comunidad y acompañar a las instituciones educativas en el inicio del año escolar. Para la Escuela Francisco Soler, que reúne a cientos de estudiantes de la zona, este tipo de acciones representa un apoyo clave para mejorar las condiciones en las que los chicos transitan su formación.

En ese contexto, el director reiteró la importancia de la colaboración comunitaria. “Todo lo que llegue suma y ayuda a que los chicos puedan empezar el año con los materiales necesarios”, sostuvo Segura al convocar a vecinos, comercios y organizaciones a participar de la campaña. Clic para conocer los locales donde colaborar.