Campaña solidaria de útiles escolares “A estudiar se ha dicho”: comercios pueden ser puntos de recepción

REDACCIÓN ELONCE
Fundación La Delfina, junto a Ayudar Hace Bien, puso en marcha una nueva edición de su campaña solidaria “A estudiar se ha dicho” para recolectar útiles escolares y apoyar a escuelas de Paraná. Comercios e instituciones pueden sumarse a la colecta.
En el marco de una nueva edición de “A estudiar se ha dicho”, la Fundación La Delfina de Paraná invitó a la comunidad a sumarse a esta noble causa, que busca recolectar útiles escolares y otros elementos necesarios para las escuelas primarias y secundarias de la ciudad.
La campaña, que cuenta con la colaboración de comercios e instituciones solidarias, permitirá llevar donaciones a escuelas de Paraná, incluyendo las seleccionadas para este año: la escuela primaria Francisco Soler de Bajada Grande, la escuela secundaria de La Baxada y la escuela primaria de La Delfina.
Mayda Cresto, presidenta de la fundación, comentó sobre la campaña: “Hoy estamos anunciando el comienzo de esta nueva edición junto a Ayudar Hace Bien”. Cresto hizo un llamado a los comercios e instituciones para que se sumen como puntos de recepción de donaciones y destacó que la fundación publicará en sus redes sociales los lugares de acopio, para que las personas puedan acercarse a llevar sus donaciones.
Por su parte, Eugenia Puigarnau, docente y colaboradora de la campaña, invitó a otros docentes a unirse a la recolección de útiles: “El año pasado se sumaron centros de estudiantes como el de la escuela Don Bosco y el de UADER, y fue un éxito. La idea es que más docentes se sumen a esta causa y que la comunidad educativa participe de esta gran iniciativa”.
Cómo funciona la campaña y cómo sumarse
La mecánica de la campaña es simple y accesible para todos: los comercios que deseen colaborar pueden convertirse en centros de recepción de las donaciones. Los consumidores pueden acercarse a estos establecimientos, comprar útiles escolares o kits preparados por los comerciantes, y dejarlos para que sean recogidos por la fundación. Los puntos de acopio serán actualizados constantemente en las redes sociales de Fundación La Delfina.
Además, como destacó Claudia Luero, otra integrante de la fundación, la campaña también está abierta a recibir otros tipos de donaciones: “Lo poco es mucho. Ayudar hace bien. Y este año se suman microemprendedores, por ejemplo, con galletitas para un merendero escolar, lo que también es bienvenido”, comentó Luero, quien resaltó que todo tipo de ayuda suma para los estudiantes más necesitados.
Apoyo institucional y comunitario
Además de los comercios, la campaña cuenta con el respaldo de entidades como AGMER Paraná, que ha abierto sus puertas para que los docentes y estudiantes se sumen a la recolección de donaciones. La Fundación La Delfina, que ha tenido una exitosa experiencia en ediciones anteriores de esta campaña, espera una respuesta positiva de la comunidad en esta nueva edición.