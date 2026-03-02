ANSES: el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días aumentó este mes: ¿cuánto cobro?

El Complemento Leche es una prestación mensual incluida dentro del Plan de los 1000 Días, un programa del gobierno nacional diseñado para garantizar la nutrición materno-infantil durante el embarazo y los primeros años de vida. Este pago tiene como principal objetivo asegurar el acceso a leche y otros productos esenciales para la alimentación de los niños menores de 3 años.

Este complemento es un beneficio automático, lo que significa que no es necesario realizar trámites ni inscripciones adicionales. El monto se abona junto con la asignación habitual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Además, se paga de forma mensual y se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener su poder adquisitivo.

Monto actualizado en marzo de 2026

Con la actualización de marzo de 2026, el Complemento Leche alcanzará los $50.094 por cada hijo menor de 3 años. Este incremento, del 2,85% respecto a febrero de 2026, refleja la política de movilidad que ajusta los montos en función de la inflación.

La cifra en febrero de 2026 fue de $48.691, y con el aumento actual, el complemento se consolida como un apoyo importante para las familias en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo acceder al Complemento Leche?

El Complemento Leche es un beneficio destinado a quienes ya son titulares de la AUH o de la AUE, sin necesidad de completar formularios ni entregar documentación adicional. El pago se acredita de manera automática a través de la cuenta bancaria registrada en Anses, siempre y cuando el menor cumpla con el requisito de edad y la asignación esté activa.