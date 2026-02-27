Aumentan las asignaciones familiares y AUH: fijan nuevos montos y rangos salariales

Suba de asignaciones familiares y AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó el aumento para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.

De acuerdo a la Resolución 55/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso "el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares” a partir del mes de marzo de 2026.

Según lo explicitado, “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714 será equivalente dos con ochenta y ocho centésimos por ciento (2,88%)”.

En tanto, “cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”.

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 132.814. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 432.461. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 77.414.

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $ 1.028.268 cobrarán $ 66.414.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 1.028.268,01 y $ 1.508.055están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $44.799 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $1.508.055,01 y $ 1.741.100 el monto de la asignación será de $ 27.097.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ 1.741.100,01 y $ 5.445.190 recibirán una asignación de $ 13.980.

Otros beneficios y quiénes no accederán

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 77.414, la Asignación por Adopción aumentará a $ 462.845 , la Asignación por Matrimonio trepará $ 115.913, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 5.445.190. La asignación Prenatal escalará $ 66.414 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 13.980 según el rango arriba explicitado.

La resolución del Gobierno además establece que los grupos familiares en los cuales una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.722.595, quedarán excluidos del cobro de estas asignaciones. Lo mismo ocurre cuando suma de sus ingresos de los integrantes de la familia superen el l ímite máximo de ingresos establecido que es de $ 5.445.190