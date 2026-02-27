Tras el alivio, vuelven a subir las temperaturas: cómo estará el fin de semana

Luego del descenso térmico registrado este jueves, el pronóstico anticipa un nuevo ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana en Entre Ríos. Se prevén jornadas algo inestables hasta el sábado, con probabilidad de lluvias aisladas y tormentas puntuales que podrían formarse de manera repentina.

Este jueves las temperaturas descendieron tal como estaba previsto y la mínima se ubicó en torno a los 15°C en gran parte de la región, dejando un amanecer fresco. Sin embargo, los especialistas anticipan una gradual recomposición de las marcas térmicas, que volverán a posicionarse en valores cálidos a calurosos en los próximos días.

En Paraná, para este viernes se espera un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas. La mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 29°C. El viento soplará leve a moderado del este, rotando hacia el noreste.

El tiempo en Paraná

Cómo estará el tiempo el fin de semana

De cara al fin de semana, el tiempo se presentará algo más inestable en el centro del país, con lluvias y tormentas aisladas en provincias como Córdoba y San Luis. Además, se notará el ingreso de aire más húmedo en el área pampeana.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un gradual aumento debido al predominio de viento del sector este y noreste.

En Entre Ríos, el detalle es el siguiente:

Sábado: cielo algo a parcialmente nublado, con posibilidad de chaparrones aislados. Mínima de 18°C y máxima de 31°C. Viento leve a moderado del noreste. Domingo: jornada estable con cielo mayormente despejado. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Viento leve a moderado del noreste.

El domingo marcará una mejora temporaria en las condiciones del tiempo, aunque con un marcado ascenso térmico.