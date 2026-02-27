Recopa Sudamericana: Lanús venció a Flamengo en Brasil y gritó campeón

Lanús conquistó la Recopa Sudamericana tras vencer 3-2 a Flamengo en el Maracaná, en tiempo suplementario. El Granate ya había ganado la ida 1-0 y alcanzó su cuarto título internacional.
La Recopa Sudamericana quedó en manos de Lanús, que logró una victoria histórica al derrotar 3-2 a Flamengo en el estadio Maracaná de Brasil, en una dramática definición en tiempo suplementario, luego de haber ganado también el partido de ida por 1-0.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino afrontó una noche intensa en el mítico escenario carioca, bajo una lluvia persistente que le dio un marco especial al encuentro. Frente al vigente campeón de la Copa Libertadores, el conjunto argentino mostró carácter y eficacia para sostener la ventaja global y golpear en los momentos decisivos.
Lanús abrió el marcador en el primer tiempo con un tanto de Rodrigo Castillo, que aprovechó una de las primeras oportunidades claras para silenciar al público local y reafirmar la ilusión granate en la definición continental.
Reacción brasileña y definición dramática
Flamengo reaccionó con el peso de sus figuras y logró revertir momentáneamente el resultado. Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, este último de penal, marcaron para el elenco carioca, que durante largos pasajes del encuentro controló las acciones apoyado en la jerarquía de sus individualidades.
Con el 2-1 parcial para el conjunto brasileño, el partido se tornó abierto y cargado de tensión. Lanús resistió los embates del local y sostuvo el resultado global que lo mantenía con vida en la Recopa Sudamericana.
El tiempo reglamentario no alcanzó para definir la serie y el encuentro se extendió al suplementario. Allí, cuando el desgaste físico empezaba a sentirse en ambos equipos, el Granate encontró su recompensa.
Golpes finales y consagración internacional
En el alargue, José Canale conectó de cabeza y devolvió la ventaja al equipo argentino en el marcador global. El gol renovó la energía de Lanús y golpeó anímicamente a Flamengo, que no logró recomponerse, publicó Infobae.
Cuando el partido se encaminaba al cierre, Dylan Aquino apareció en la última jugada para sellar el 3-2 definitivo. El tanto desató el festejo del plantel visitante y de los hinchas que acompañaron la gesta en territorio brasileño.
Con esta consagración en la Recopa Sudamericana, Lanús sumó su cuarto título internacional. El club ya había conquistado la Copa Conmebol en 1996 y la Copa Sudamericana en 2013 y 2025. A nivel local, en su palmarés figuran el Torneo Apertura 2007 y el campeonato de Primera División 2016.