Historia y patrimonio de Paraná: las propuestas para redescubrir la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
La guía turística Carina Caminos repasó en Elonce sus 30 años de trayectoria y destacó el valor histórico, arquitectónico y cultural de Paraná. Invitó a vecinos y visitantes a sumarse a las caminatas y al Bus Turístico para conocer la historia y los lugares emblemáticos de la capital entrerriana.
La historia y patrimonio de Paraná fueron el eje de la entrevista con Carina Caminos, guía turística de la capital entrerriana, quien repasó sus tres décadas de trayectoria y convocó a redescubrir los edificios, plazas y relatos que dieron forma a la ciudad. En diálogo con Elonce, destacó el valor cultural, arquitectónico y natural de la capital provincial, y subrayó la importancia de que los propios paranaenses se apropien de su identidad histórica.
Caminos contó que hace pocos días cumplió 30 años desde su primera visita guiada, experiencia que marcó el inicio de una vocación que, según afirmó, “más que un trabajo es una pasión”. Recordó que comenzó mientras estudiaba y que una docente, Magdalena Pandiani de Chemí, la impulsó a animarse a guiar a un grupo en la década del 90. Desde entonces, la actividad se transformó en su modo de vida.
“Para mí es un placer mostrar la ciudad, darla a conocer y valorarla”, sostuvo la guía, quien a lo largo de los años recibió contingentes de todo el país y del exterior. Incluso relató que durante la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur tuvo la oportunidad de acompañar a delegaciones y cruzarse con presidentes que visitaron Paraná.
Una ciudad sin acta de fundación formal
Uno de los aspectos que más llama la atención a los visitantes es que Paraná no cuenta con un acta de fundación tradicional. Según explicó Caminos, el origen del poblado se remonta a la instalación de una capilla en 1730, antecedida por un fuerte construido en 1726. Esos primeros asentamientos marcaron el nacimiento de la ciudad.
Los recorridos turísticos suelen comenzar en la Plaza 1° de Mayo, un espacio emblemático que concentra parte de la memoria urbana. Allí se ubica la Catedral Metropolitana, uno de los once monumentos históricos nacionales que posee la ciudad. “Comenzamos desde el centro de la plaza porque desde allí se puede apreciar el entorno completo y contar cómo nació el poblado”, detalló.
En ese mismo lugar, la tradición señala que existió un aljibe del que los vecinos extraían agua. Además, en 1825 se habría realizado la elección por voto popular de la patrona de la ciudad, un hecho singular que no se replica en muchas otras localidades del país.
La etapa de la Confederación Argentina
La historia y patrimonio de Paraná también se vinculan estrechamente con el período en que la ciudad fue capital de la Confederación Argentina, entre 1854 y 1861. Caminos destacó que esa etapa dejó una huella arquitectónica y política que aún hoy se puede apreciar en el casco céntrico.
Entre los edificios que rodean la plaza se encuentran la antigua sede del Senado de la Confederación y la casa de gobierno de aquella época, que hoy funciona como Escuela Normal. “Es la primera escuela formadora de maestros del país”, recordó con orgullo, ya que cursó allí desde pequeña hasta finalizar sus estudios secundarios.
También sobresale el Palacio Municipal, actualmente en proceso de puesta en valor de su fachada. “Los detalles arquitectónicos son maravillosos”, describió. En la esquina donde hoy funciona el Correo se ubicó la residencia presidencial que ocupó el general Justo José de Urquiza durante el período confederado.
Relatos y misterios bajo tierra
Otro de los temas que despierta curiosidad entre turistas y vecinos es la existencia de túneles bajo la plaza y edificios aledaños. Si bien no hay certezas absolutas sobre su trazado y finalidad, Caminos explicó que se habla de galerías que desembocarían debajo del monumento central y que conectarían con otros puntos de la ciudad.
“Es un tema del que se habla mucho: túneles, cisternas, para qué eran utilizados”, indicó a Elonce. Según relató, distintos historiadores han investigado la cuestión, pero aún persisten versiones diversas sobre su función original.
Más allá de los misterios, la plaza fue históricamente el principal punto de encuentro social. Antes de la era digital, allí se desarrollaba la tradicional “vuelta del perro”, una costumbre en la que hombres y mujeres caminaban en sentidos opuestos alrededor de la plaza para cruzarse y conocerse.
La vuelta del perro y la vida social
Caminos explicó que, antiguamente, la retreta dominical incluía música en vivo. Una banda se ubicaba en el centro y acompañaba el paseo. “Las mujeres desfilaban en un sentido y los hombres en el contrario, lo que hacía que en el centro se cruzaran y se miraran”, relató.
La dinámica social era muy diferente a la actual. Según contó la guía, los jóvenes podían dar varias vueltas antes de animarse a intercambiar una sonrisa o preguntar el nombre. Esa escena forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.
“Hoy los chicos dicen que para eso está el Tinder”, comentó con humor, al comparar las formas de vinculación de otras épocas con las actuales. Sin embargo, resaltó que aquellas costumbres hablan de una ciudad que tenía a su plaza como epicentro de la vida comunitaria.
Propuestas para redescubrir la capital entrerriana
La guía turística detalló que existen distintas propuestas para conocer la historia y patrimonio de Paraná. Las caminatas guiadas se anuncian habitualmente a través de redes sociales y se realizan los fines de semana y fines de semana largos.
Además, el Paranabus Turístico ofrece recorridos gratuitos que parten desde el frente de la Catedral. “Es libre y gratuito, por orden de llegada, hasta completar el cupo de 56 personas”, precisó. Las salidas se programan determinados días de la semana y permiten recorrer los principales puntos históricos de la ciudad.
Durante esos circuitos también se evocan hechos culturales destacados, como la visita de Carlos Gardel en 1933, cuando ofreció funciones a sala llena en el antiguo Cine Mayo. Asimismo, se pone en valor la “Plegaria del Árbol”, una talla realizada en uno de los árboles históricos de la plaza, que datan de 1889.
Plazas, parques y naturaleza
Más allá de la Plaza 1° de Mayo, los recorridos incluyen otros espacios emblemáticos como Plaza Alvear, Plaza Sáenz Peña y el Parque Urquiza. Cada uno de estos lugares combina patrimonio histórico con riqueza natural.
Caminos subrayó que Paraná es una ciudad privilegiada por su geografía, con barrancas y vistas al río que forman parte de su identidad. “Tenemos una ciudad rica en historia, en arte, en cultura y en naturaleza”, enfatizó.
En ese sentido, remarcó que la invitación no es solo para turistas, sino también para los propios habitantes. “Es importante que los paranaenses la conozcamos para valorarla y enamorarnos de esta ciudad donde vivimos”, expresó.
Una vocación sostenida en el tiempo
Al repasar su trayectoria, la guía insistió en que su labor trasciende lo profesional. “Ya es parte de mi vida”, afirmó al recordar que comenzó como estudiante y nunca dejó de capacitarse y actualizarse.
A lo largo de 30 años, acompañó a miles de visitantes y fue testigo de cambios urbanos, restauraciones y nuevas propuestas culturales. Sin embargo, sostuvo que la esencia histórica de Paraná sigue vigente en sus edificios y relatos.
La historia y patrimonio de Paraná, concluyó, no solo constituyen un atractivo turístico, sino un componente central de la identidad local. A través de las visitas guiadas y el Paranabus, vecinos y visitantes tienen la oportunidad de redescubrir una ciudad que fue capital de la Confederación, que atesora monumentos históricos nacionales y que mantiene vivas tradiciones que forman parte de su memoria colectiva.