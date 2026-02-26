El CGE brindó recomendaciones para un festejo seguro durante el UPD

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo General de Educación emitió un documento con pautas para el Último Primer Día (UPD) de los estudiantes de sexto año. La seguridad y el acompañamiento escolar son claves para el evento. Autoridades dialogaron con Elonce.
El próximo lunes, 2 de marzo, se celebrará el Último Primer Día (UPD) en muchas escuelas de la provincia de Entre Ríos, una celebración que cada vez gana más terreno entre los jóvenes que egresan del nivel secundario. Esta tradición relativamente nueva, que tiene unos 10 o 15 años, ha ido calando hondo en los estudiantes, aunque no estuvo exenta de controversias. Para dar respuesta a los posibles riesgos de esta celebración, el Consejo General de Educación (CGE) emitió un comunicado con recomendaciones específicas para los directivos y docentes que deberán recibir a los estudiantes tras este evento.
En diálogo con Elonce, Clarisa Zalazar, coordinadora de ESI Políticas de Cuidado del CGE, comentó sobre la elaboración del documento. "Este es un documento que elaboramos junto a la Sedronar, la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de Nación, y que contiene sugerencias importantes para abordar el UPD en nuestras escuelas", expresó. El objetivo es garantizar un ambiente seguro para los estudiantes, dado que el evento, aunque ajeno a la organización escolar, tiene implicancias directas en la vida educativa de los jóvenes.
“Contamos con una coordinación pedagógica a nivel provincial, coordinaciones departamentales y, desde el año 2018, tenemos referentes institucionales para implementar la política de Educación Sexual Integral (ESI)”, agregó.
El papel de las escuelas en la celebración del UPD
Si bien el UPD no es organizado directamente por las instituciones educativas, el CGE considera crucial que las escuelas estén preparadas para actuar en caso de situaciones de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol o drogas. Según Zalazar, "las escuelas no deben mirar para el costado, sino dar respuestas pedagógicas que cuiden las trayectorias de nuestros estudiantes". Por ello, las instituciones deben involucrarse en el evento, ofreciendo pautas claras y colaborando con los equipos de salud en caso de ser necesario.
Javier Burgos, integrante del Equipo Técnico Pedagógico, agregó que "el ingreso de los estudiantes después del UPD debe ser recibido por todo el equipo de conducción, docentes y personal auxiliar, que, en caso de notar signos de consumo excesivo, deberá intervenir de manera adecuada". Para ello, el Consejo propone articular con los servicios de salud locales a través de la línea 107.
“Este trabajo no es algo nuevo, sino que lleva años de articulación, y no es una medida aislada, sino que se encuentra dentro de las políticas de cuidado que impulsamos, que buscan garantizar el derecho a una educación segura y saludable”, señaló.
El acompañamiento familiar es esencial
En este contexto, el CGE también hace un llamado al acompañamiento familiar para evitar situaciones de desprotección. "Sabemos que los padres deben estar presentes, no para controlar el UPD, sino para acompañar a sus hijos en lo que necesiten, especialmente si han llegado a la escuela en condiciones complicadas", explicó Zalazar. Este acompañamiento conjunto entre la escuela y la familia es esencial para la seguridad y bienestar de los estudiantes.
“Es importante que los acuerdos escolares de convivencia se complementen con el Proyecto Institucional de Educación Sexual Integral (PIESI), ya que ambos van de la mano”, subrayaron.
Finalmente, coincidieron en que el objetivo no es criminalizar la celebración del UPD, sino regularla de manera que se garantice un ambiente seguro para todos. "Lo que buscamos es que los estudiantes disfruten de esta experiencia, pero dentro de los límites establecidos por el acuerdo escolar de convivencia", concluyó Burgos.