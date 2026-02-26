Se confirmó que el acuerdo de UPCN y el gobierno por horas extras alcanzará al CGE

UPCN informó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial por horas extras también se aplicará en el CGE. Se garantizó el pago de febrero y marzo y detalló que la nueva modalidad se instrumentará mediante proyectos específicos.
UPCN confirmó que el acuerdo de UPCN con el gobierno por horas extras alcanzará al CGE y aseguró que no habrá recortes en el cupo asignado al organismo, según se informó tras una reunión entre autoridades del Consejo General de Educación y representantes del sindicato. La definición fue comunicada oficialmente por UPCN.
Desde UPCN se indicó que el CGE conservará el cupo de horas extras ya asignado y que su liquidación se realizará bajo una modalidad basada en proyectos específicos. De acuerdo al comunicado de UPCN, se mantendrán los términos del entendimiento alcanzado previamente entre UPCN y el Ejecutivo provincial.
"Quedó garantizado el pago de las horas extras de febrero y marzo", expuso José Allende, Secretario General del sindicato mayoritario de los trabajadores estatales, y explicó que posteriormente se comenzará a aplicar una metodología orientada a optimizar el cumplimiento de objetivos en aquellas áreas que requieren refuerzo de tareas. En ese marco, señaló que las horas extras constituirán una herramienta relevante en esta nueva etapa de funcionamiento institucional.
La definición se alcanzó tras varios días de conversaciones en los que UPCN logró que se respete lo acordado días atrás con el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, que estableció expresamente que no habrá disminución ni recortes de horas extras en la administración pública entrerriana. "Lo importante es sostener los términos de ese acuerdo, que fueron claves al retomar actividades y en vistas a iniciar las negociaciones paritarias", expresó al respecto el dirigente gremial.
Asimismo, precisó que el presidente del CGE informó que las horas extras serán instrumentadas mediante proyectos específicos, definidos según las necesidades de cada sector del nivel central, explicitando sus alcances y modalidades de articulación.
En un esquema de diálogo permanente con UPCN, el equipo de gestión del organismo acordó que la asignación de horas extras se realizará en función de proyectos previamente validados, surgidos de los propios equipos de trabajo y orientados a generar aportes concretos y medibles para la educación pública en todos sus niveles. Esta modalidad reconoce la capacidad técnica, la experiencia y el compromiso del personal que sostiene cotidianamente la administración pública. A su vez, promueve una planificación responsable, criterios de equidad en la asignación y mayor transparencia en la gestión de recursos.
Las horas extras, en este marco, se conciben como una herramienta destinada a fortalecer la eficiencia administrativa, optimizar procesos y brindar respuestas concretas a los desafíos del sistema educativo provincial.
Por su parte, el Sindicato solicitó conocer en detalle la nueva modalidad de implementación a fin de garantizar criterios de equidad en resguardo de los derechos de los trabajadores.
Finalmente, Allende destacó el rol de la organización gremial en la instancia de negociación. "Fuimos los únicos que encauzamos las conversaciones para resolver el problema", expresó al respecto y apuntó que, confiando en los acuerdos vigentes, se optó por sostener el diálogo institucional y requerir el cumplimiento de lo convenido. "Teníamos la tranquilidad de los acuerdos realizados, entonces lo que hicimos fue pedirle al gobierno que cumpla con lo convenido. Por ese motivo resolvimos no realizar acciones y sostener el diálogo, con la seguridad de que íbamos a llegar a una solución sin necesidad de exponer ni desgastar a los compañeros con medidas de fuerza", aseveró.