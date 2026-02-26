 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

Kiosqueros de Paraná advierten caída de ventas y subas de precios

Kiosqueros de Paraná advirtieron una baja en las ventas y aumentos permanentes de precios. En diálogo con Elonce, una comerciante explicó que redujo el stock y aplica estrategias para sostener el negocio en un contexto económico adverso.

26 de Febrero de 2026
Kiosqueros de Paraná advirtieron una baja en las ventas y aumentos permanentes de precios. En diálogo con Elonce, una comerciante explicó que redujo el stock y aplica estrategias para sostener el negocio en un contexto económico adverso.

Kioscos de Paraná reportan caída de ventas y subas constantes, en línea con un informe nacional que alertó sobre el cierre de unos 36.000 locales en el país, a un ritmo superior a 50 por día. El incremento sostenido de costos y la retracción del consumo impactaron de lleno en el comercio minorista.

 

Para conocer la realidad en la capital entrerriana, Elonce dialogó con Viviana, propietaria del kiosco Diego, ubicado sobre Avenida de las Américas, en una zona de alto tránsito. La comerciante reconoció que el movimiento no es el mismo que meses atrás.

 

“Se nota una baja, sobre todo en el turno mañana, que siempre fue más tranquilo, pero ahora se siente más. Por suerte la tarde y la noche siguen siendo los horarios más fuertes”, explicó.

Menos mercadería y compras más cuidadas

La comerciante señaló que uno de los principales cambios fue reducir la cantidad de mercadería en stock. “Hoy compramos lo que sabemos que se va a vender. Ya no acumulamos como antes porque no tiene sentido tener mercadería parada; es plata inmovilizada”, sostuvo.

 

En comparación con el año pasado, afirmó que “las ventas bajaron un poco” y que eso obligó a ajustar la estrategia comercial. “Antes podíamos tener más variedad y cantidad. Ahora somos más cautos y compramos de manera más medida”, agregó.

 

Con expectativas puestas en el inicio del ciclo lectivo, Viviana confía en una leve recuperación. “Marzo siempre ayuda porque empieza la escuela. Tenemos la parada de colectivo cerca y eso genera movimiento, así que esperamos que mejore un poco”, manifestó.

Aumentos y remarcaciones constantes

Consultada sobre los precios, fue clara: “Los aumentos están, no se puede negar. Van subiendo de a poco, pero suben”. En ese sentido, explicó que la comparación entre proveedores se volvió una tarea diaria.

 

“Tratamos de aguantar lo más posible antes de remarcar. Recorremos precios, analizamos proveedores y compramos donde conviene más para no trasladar todo al cliente de inmediato”, indicó.

 

Sobre la frecuencia de los cambios, detalló: “Depende del producto. A veces un proveedor aumenta y otro todavía no, entonces sostenemos el precio hasta que ya no se puede. Pero llega un momento en que hay que actualizarlo”.

 

Cigarrillos, el producto más vendido

En cuanto al consumo, Viviana señaló que los cigarrillos encabezan las ventas diarias. “Lamentablemente es lo que más se vende, sobre todo a la mañana. Es el producto que más movimiento tiene”, afirmó.

 

Además, explicó que suele generar compras adicionales. “El cigarrillo funciona como un enganche: llevan un chicle, una pastilla, un encendedor o alguna galletita”, comentó.

 

El kiosco abre a las 8 de la mañana y funciona en horario corrido hasta las 3 de la madrugada durante la semana; los fines de semana, incluso, pueden extenderse hasta las 6. “Hoy hay que buscar estrategias, poner ofertas y atender bien. Hay que rebuscársela todos los días”, concluyó.

Paraná Precio
