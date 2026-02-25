A 50 años del golpe cívico-militar, "Cultura por la Memoria" prepara una agenda anual de actividades

REDACCIÓN ELONCE
El colectivo de artistas “Cultura por la Memoria” presentó una agenda de actividades que se desarrollarán durante todo el año, con propuestas artísticas, comunitarias y educativas en Paraná y distintas localidades de la provincia.
A 50 años del golpe cívico-militar, el colectivo de artistas “Cultura por la Memoria” presentó una agenda de actividades que se desarrollarán durante todo el año, con propuestas artísticas, comunitarias y educativas en Paraná y distintas localidades de la provincia.
Carina Netto explicó a Elonce que la propuesta comenzó a gestarse el año pasado con el objetivo de llegar al 2026 con una programación consolidada. La agenda se extenderá del 8 de marzo al 10 de diciembre y contará con la participación de trabajadores y trabajadoras de la cultura, organismos de derechos humanos y la Facultad de Humanidades, que desde el primer momento manifestó su acompañamiento institucional.
“Estamos realmente muy contentos y emocionados”, señaló, al tiempo que remarcó que el desafío será ampliar el alcance más allá de la capital entrerriana y recorrer distintos puntos del territorio provincial.
Sebastián Boscarol, mencionó que, como parte del lanzamiento, Cultura por la Memoria presentó también sus redes sociales, donde se difundirá el cronograma de actividades y novedades. El colectivo trabajó especialmente en la identidad visual del proyecto. “Contamos con el acompañamiento de la municipalidad de Paraná y de la Universidad, lo cual nos permite llegar a distintos puntos de la provincia, con facultades importantes, esa será una forma de poder llegar y contagiar a otros compañeros que siguen y están en la lucha”, dijo
El rector de la Facultad de Humanidades, Daniel Richar, subrayó que el acompañamiento de la Facultad de Humanidades responde a su compromiso institucional con la memoria, los Derechos Humanos y la construcción de ciudadanía. “Es nuestra razón de ser”, afirmó, al señalar que el golpe de Estado constituye un hecho de profunda significación histórica para el país y que existe una responsabilidad social de trabajar para que “nunca más vuelva a ocurrir”.
El rector destacó además que el arte, la cultura y la educación son herramientas fundamentales para sostener la memoria colectiva y promover valores democráticos. En ese marco, consideró que la universidad es un espacio pertinente para alojar y potenciar este tipo de iniciativas.
Desde el colectivo anticiparon que durante las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el cronograma anual, que incluirá intervenciones artísticas, propuestas poéticas y acciones comunitarias pensadas desde una mirada colectiva. Elonce.com