Paraná

A 50 años del golpe cívico-militar, "Cultura por la Memoria" prepara una agenda anual de actividades

25 de Febrero de 2026
Cultura por la Memoria
Cultura por la Memoria

REDACCIÓN ELONCE

A 50 años del golpe cívico-militar, el colectivo de artistas “Cultura por la Memoria” presentó una agenda de actividades que se desarrollarán durante todo el año, con propuestas artísticas, comunitarias y educativas en Paraná y distintas localidades de la provincia.

 

Carina Netto explicó a Elonce que la propuesta comenzó a gestarse el año pasado con el objetivo de llegar al 2026 con una programación consolidada. La agenda se extenderá del 8 de marzo al 10 de diciembre y contará con la participación de trabajadores y trabajadoras de la cultura, organismos de derechos humanos y la Facultad de Humanidades, que desde el primer momento manifestó su acompañamiento institucional.

 

“Estamos realmente muy contentos y emocionados”, señaló, al tiempo que remarcó que el desafío será ampliar el alcance más allá de la capital entrerriana y recorrer distintos puntos del territorio provincial.

 

 

Sebastián Boscarol, mencionó que, como parte del lanzamiento, Cultura por la Memoria presentó también sus redes sociales, donde se difundirá el cronograma de actividades y novedades. El colectivo trabajó especialmente en la identidad visual del proyecto. “Contamos con el acompañamiento de la municipalidad de Paraná y de la Universidad, lo cual nos permite llegar a distintos puntos de la provincia, con facultades importantes, esa será una forma de poder llegar y contagiar a otros compañeros que siguen y están en la lucha”, dijo

 

El rector de la Facultad de Humanidades, Daniel Richar, subrayó que el acompañamiento de la Facultad de Humanidades responde a su compromiso institucional con la memoria, los Derechos Humanos y la construcción de ciudadanía. “Es nuestra razón de ser”, afirmó, al señalar que el golpe de Estado constituye un hecho de profunda significación histórica para el país y que existe una responsabilidad social de trabajar para que “nunca más vuelva a ocurrir”.

 

El rector destacó además que el arte, la cultura y la educación son herramientas fundamentales para sostener la memoria colectiva y promover valores democráticos. En ese marco, consideró que la universidad es un espacio pertinente para alojar y potenciar este tipo de iniciativas.

 

Desde el colectivo anticiparon que durante las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el cronograma anual, que incluirá intervenciones artísticas, propuestas poéticas y acciones comunitarias pensadas desde una mirada colectiva. Elonce.com

 

 

Cultura por la memoria: conmemoración de los 50 años del golpe Cívico-Militar

Temas:

Derechos Humanos actividades cultura identidad Golpe
