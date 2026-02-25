La Vecinal Güiraldes se prepara para celebrar su corso solidario este viernes 27

La Vecinal Güiraldes confirmó la realización de su tradicional fiesta de carnaval para este viernes 27 de febrero en Paraná, luego de haber reprogramado el evento que originalmente estaba previsto para el 20. La actividad, denominada corso “Roque Coqui” Sánchez, se llevará adelante desde las 21 horas y recorrerá el tramo comprendido entre Gobernador Crespo y Juan Manuel de Rosas, sector que muchos vecinos identifican como parte de avenida Churruarín.

Desde la comisión organizadora señalaron que la modificación de fecha respondió a distintas circunstancias que impidieron concretarlo en el cronograma inicial. Con la nueva programación, ultiman detalles para lo que esperan sea una convocatoria multitudinaria, como ocurre cada año.

Un desfile con identidad barrial

La apertura estará a cargo de los Bomberos Voluntarios y luego se presentará el rey Momo, Claudio Galiano, quien celebra 25 años vinculado al carnaval. También participará la comparsa infantil “Las Totiña”, integrada por niñas del barrio que este año representarán la temática de Aladín. El grupo es coordinado por la profesora Teresa Gómez, quien trabajó en la preparación coreográfica y escenográfica.

Integrantes de la Vecinal Güiraldes dieron detalles de lo que será el corso. Foto: Elonce.

Desde la organización destacaron que el evento mantiene un fuerte perfil comunitario y que está abierto a la participación de comparsas invitadas, máscaras sueltas y vecinos que deseen sumarse con disfraces.

Un evento solidario para sostener el merendero

La Vecinal Güiraldes remarcó que el corso tiene un objetivo solidario. La entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero que será destinado al comedor y merendero que funciona en el barrio. Actualmente asisten alrededor de 60 chicos provenientes de distintas zonas aledañas como Lomas del Mirador, Paraná XX, Bairetti, Hijos de María y La Milagrosa.

Desde la entidad indicaron que atraviesan un momento complejo en cuanto a recursos, por lo que cada aporte resulta significativo. Las donaciones pueden acercarse a la sede vecinal desde las 14 horas o coordinarse al teléfono 3435 144 929.

Además de la actividad festiva, la Vecinal Güiraldes desarrolla propuestas educativas y de apoyo escolar, y gestiona la posibilidad de incorporar nuevas ofertas formativas en el corto plazo.

Con el corso como punto de encuentro, el barrio se prepara para una noche que combinará música, color y un mensaje solidario en pleno cierre de febrero.