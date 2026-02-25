Patronato suma una baja tras la derrota en su debut en el Grella

El presente de Patronato suma un nuevo condicionante en el arranque de la Primera Nacional 2026. Luego del traspié por 2 a 1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el plantel rojinegro conoció este miércoles el parte médico oficial y allí apareció una confirmación que impacta.

La noticia principal es el desgarro sufrido por Nahuel Genez, lesión que lo dejará fuera de los próximos dos partidos al menos. La baja representa una complicación para el entrenador Rubén Darío Forestello, que ya venía analizando variantes tácticas tras un comienzo con un empate y una derrota en las dos primeras fechas.

El parte médico y las distintas situaciones

No todo fue negativo en el informe difundido durante la jornada. Agustín Araujo volvió a entrenar a la par de sus compañeros después de superar su lesión en la rodilla izquierda, una señal alentadora para el cuerpo técnico que recupera una alternativa en el armado del equipo.

En tanto, Tomás Attis comenzó a trabajar de manera progresiva luego de arrastrar molestias físicas. Su evolución será evaluada día a día para determinar cuándo podrá estar nuevamente a disposición.

Nahuel Genez.

La contracara fue la confirmación del desgarro de Genez, dolencia muscular que demandará al menos dos semanas de recuperación. En un torneo extenso y competitivo como la Primera Nacional, cada ausencia obliga a ajustar piezas y reconsiderar esquemas.

Lo que viene para el Rojinegro

El próximo compromiso de Patronato será el lunes 2 de marzo, cuando visite a Atlanta desde las 20. El equipo paranaense buscará su primera victoria en el campeonato, luego de haber sumado solo una unidad en las primeras dos presentaciones.

Además de las cuestiones físicas, el entrenador deberá evaluar el rendimiento colectivo. La caída en casa dejó interrogantes en cuanto al funcionamiento y al sistema utilizado. Con bajas confirmadas y jugadores en proceso de recuperación, la semana será clave para definir la formación que saltará a la cancha en Villa Crespo.