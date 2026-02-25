La nueva escuela secundaria de Ubajay avanza y ya supera el 20% de ejecución

La construcción del nuevo edificio para la escuela secundaria Nº 4 José María Molina de Ubajay registra un avance del 24 por ciento, según se informó oficialmente. La obra se ejecuta con financiamiento del Tesoro provincial y representa una inversión de 1.300 millones de pesos.

El proyecto busca dar respuesta a la demanda de la comunidad educativa, ya que actualmente la institución comparte instalaciones con la Escuela Primaria Nº 73 Gendarme Juan A. Romero. La secundaria cuenta con una matrícula de 314 estudiantes y el crecimiento sostenido de alumnos generó limitaciones en el uso de los espacios disponibles.

El nuevo edificio se emplaza sobre calle El Laurel, con un ingreso principal por esa arteria y un acceso secundario por calle Chal Chal. La superficie cubierta prevista es de 1.564 metros cuadrados.

Características del edificio

El diseño contempla un esquema de partido abierto que prioriza la ventilación y la iluminación natural. El ingreso principal organizará la circulación hacia los distintos sectores, entre ellos el patio, el área de gobierno, los servicios y el playón deportivo.

La nueva sede de la escuela en Ubajay contará con nueve aulas comunes, laboratorio, dos talleres, sala de informática, biblioteca y un espacio deportivo apto para diversas actividades. La firma Peterson es la encargada de ejecutar los trabajos.

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura se indicó que la obra forma parte del plan de fortalecimiento de infraestructura escolar en la provincia.

Demanda histórica

La construcción del edificio propio era un reclamo sostenido por la comunidad educativa de Ubajay, debido a la necesidad de contar con espacios acordes a la matrícula actual.

Con el avance registrado hasta el momento, la obra continúa su desarrollo en el departamento Colón, a la espera de nuevas etapas de ejecución hasta su finalización.