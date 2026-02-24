Tras destrozos y robo, realizarán jornadas solidarias para reconstruir la Escuela "María Reina Inmaculada"

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela María Reina Inmaculada organiza jornadas solidarias para reconstruir su edificio. Se reciben donaciones de materiales y económicas.
La comunidad de la Escuela “María Reina Inmaculada” se moviliza para reconstruir su edificio, luego de los destrozos y el robo ocurrido en diciembre. A partir de mañana, comenzarán las jornadas solidarias que invitan a toda la comunidad a colaborar con la institución, tanto en la donación de materiales como en apoyo económico. Según la rectora de secundaria, el objetivo es reconstituir los elementos esenciales para el funcionamiento del establecimiento: “Recibimos donaciones de materiales como bolsas de cemento, cal, arena, puertas, impermeabilizantes, y otros elementos para la reparación del edificio”. Además, se habilitó un alias para las donaciones económicas, el cual será publicado en las redes sociales y en el portal de la escuela.
Autoridades destacaron el esfuerzo conjunto entre docentes, familias y vecinos para lograr la reconstrucción. “La escuela es del barrio y de todos, colaboramos para mantenerla en pie”, comentó. La jornada de recolección de donaciones se llevará a cabo este miércoles, de 9 a 16, en el playón de entrada al barrio, en la intersección de calles Moreno y Bolívar.
Relevamiento y trabajo de reparación de la estructura escolar
La escuela no solo sufrió pérdidas materiales, sino que también enfrenta problemas estructurales que deben ser resueltos. Resaltaron que se ha realizado un relevamiento técnico para abordar las goteras y filtraciones en el techo. “Ha señalado los materiales necesarios, como membranas asfálticas y rollos de membranas impermeabilizantes, para reparar la estructura del edificio”.
El trabajo no solo se limita a la reparación de materiales sustraídos, sino también a garantizar la integridad del edificio en su conjunto. “Desde la escuela secundaria también estamos interesados en poner a disposición la mano de obra especializada que se necesita para estas tareas”, agregaron.
El lema de las jornadas: “Nos caímos, nos levantamos y volvemos a educar”
Las jornadas solidarias no solo se centran en la reparación física del establecimiento, sino también en el resurgir del espíritu educativo de la comunidad. El lema de estas jornadas es "Nos caímos, nos levantamos y volvemos a educar", reflejando el dolor y la resiliencia que atraviesan. “Este es el gran desafío. A pesar de lo que nos pasó, seguimos apostando a la educación. Volvemos a abrir las puertas con más fuerza”, explicaron.
El equipo de docentes, personal de la escuela y vecinos están trabajando de manera conjunta para levantar la institución, mientras que se organizan actividades para seguir recibiendo apoyo. En este sentido, también se realizarán jornadas de trabajo el jueves 26, en las cuales toda la comunidad educativa está invitada a sumarse. La idea es continuar con la obra hasta que la escuela esté en condiciones óptimas para recibir a los alumnos.
Solidaridad abierta a toda la comunidad: cómo colaborar
Las jornadas solidarias estarán abiertas durante todo el mes, con la última recolección de materiales el 27 de marzo. Invitaron a todos los miembros de la comunidad a colaborar, no solo a los padres y madres de los alumnos, sino a todos los vecinos de la ciudad: “Nos gustaría que todos se sumen, no solo los del barrio, sino también aquellos que tienen el corazón solidario para acompañarnos. Juntos podemos hacer algo grande por nuestros chicos y la educación”.
El alias para hacer las donaciones económicas es escpriv99-49, y todo lo recaudado será destinado a la compra de materiales y mejoras estructurales. “Cada granito de arena cuenta, y lo que queremos es levantar esta escuela para nuestros chicos”, concluyó la rectora. La comunidad está más unida que nunca, dispuesta a transformar el dolor en esperanza y acción, y continuar ofreciendo una educación de calidad a todos los niños que asisten a este querido establecimiento.