“Nuestros cursos tienen certificación y rápida salida laboral”, afirmó UPCN a días del cierre de inscripciones

REDACCIÓN ELONCE
UPCN informó que los interesados en inscribirse en las escuelas de oficios y secundaria tienen hasta el 28 de febrero para realizar su inscripción. Adriana Satler y Ramón Dietz brindaron detalles a Elonce sobre la oferta educativa.
Según indicó la institución, hasta el viernes 27 de febrero estarán abiertas las inscripciones para los estudios secundarios y hasta el sábado 28 para los cursos de capacitación y formación de UPCN.
En este contexto, Adriana Satler, secretaria de Capacitación de UPCN, y Ramón Dietz, director de la Escuela de Oficios Nº 230, brindaron detalles sobre la oferta educativa. “Este viernes terminan las inscripciones, así que invitamos a todos a acercarse. Quedan algunos cupos, así que quienes estén interesados no deben dejar pasar esta oportunidad”, destacó Satler. Las inscripciones son abiertas tanto para afiliados como no afiliados al gremio.
Las escuelas de UPCN ofrecen una amplia gama de opciones, incluyendo cursos de oficios en Paraná y Nogoyá, y la escuela secundaria en calle Garay. "Comenzamos con la recategorización a fines de diciembre, cuando firmamos un convenio con la Provincia y los gremios para incluir la capacitación dentro del proceso de recategorización", explicó Satler, quien también subrayó el compromiso de UPCN con la formación continua de los empleados públicos.
Formación en oficios con rápida inserción laboral
Dietz, por su parte, destacó la relevancia de los 13 oficios que ofrece UPCN, como respuesta a una necesidad creciente en la sociedad. "Hoy en día, oficios como instalación de aire acondicionado, electricidad o plomería tienen gran demanda, y nuestra escuela ofrece formación en estas áreas con rápida inserción laboral", señaló. Los cursos están diseñados para adaptarse a los cambios tecnológicos y proporcionar a los estudiantes las habilidades que se requieren en el mercado laboral actual.
"Buscamos que las personas se capaciten en oficios que tienen alta salida laboral. Ya en octubre y noviembre, muchos de nuestros estudiantes están trabajando de manera genuina", agregó. Además, los cursos cuentan con certificación del Consejo General de Educación (CGE) y muchos ofrecen también certificación nacional.
Compromiso de UPCN con la capacitación de la sociedad
El esfuerzo de UPCN no solo se limita a sus afiliados, sino que se extiende a la comunidad en general. "Es fundamental capacitar al empleado público, pero también nos preocupa que toda la sociedad tenga acceso a esta formación", afirmó Satler. Con un fuerte compromiso hacia la capacitación, UPCN ha logrado que, año tras año, más personas se inscriban en sus cursos, tanto de oficios como de estudios secundarios.
Este viernes a las 15 se realizará una charla informativa en el Salón Azul de UPCN, en la cual se brindarán detalles sobre la oferta de oficios y las últimas vacantes disponibles. Además, Satler destacó que las inscripciones para los cursos de formación profesional se cerrarán el sábado 28 de febrero.
"Nuestro gremio está abierto para todos. Creemos que el empleo público es esencial para la vida y el desarrollo de la comunidad, y por eso invertimos en la capacitación de los trabajadores, no solo de los afiliados, sino también para la sociedad en general", concluyó Satler.