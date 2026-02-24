Cuidacoches ayudó a evitar un robo en drugstore de Paraná

Robo en drugstore. El mediodía de lunes, un robo en el drugstore "Bross" de Paraná, ubicado en calle Corrientes 563, entre Victoria y Nogoyá, fue frustrado en parte gracias a la intervención de un cuidacoches. El dueño del local se percató a través de las cámaras de seguridad que un hombre había ingresado al comercio, sustraído un casco, un fernet y tres cocas, y causado daños en el lugar. Ante esta situación, decidió dar aviso a la policía.

Lo sorprendente del caso fue la intervención del cuidacoches, quien, al ver la situación, acudió rápidamente al auxilio de la empleada del local. La mujer, quien se había encontrado con el ladrón dentro del negocio, luchó con él para evitar que escapara. El ayudante de estacionamiento forcejeó con el delincuente hasta que este logró huir hacia un edificio cercano en la misma cuadra, donde se encontraba una mujer esperando en una moto.

La fuga hacia un edificio de la zona

El sospechoso, al verse acorralado, huyó a un edificio de la misma zona, ubicado en Calle Corrientes 459, donde se encontraba la mujer en la Motomel Skua 250, color blanco y negro. Fue allí donde la policía comenzó a investigar, gracias a la información brindada por testigos del lugar, incluido el cuidacoches que intervino en el forcejeo.

En el techo de una vivienda de Corrientes 477, la policía encontró un casco de moto blanco con calcomanías de Red Bull, que había sido dejado por el ladrón durante su huida. La administradora del departamento 202 confirmó que el propietario no estaba presente y que el inmueble se alquilaba temporalmente. Tras ingresar al departamento, se lograron localizar y detener a los sospechosos (inquilinos).

Detenidos y medidas judiciales tomadas por la fiscalía

Tras la detención de Eva Luján de 31 años y Nelson Damián de 38 años, la fiscal a cargo del caso, Clarisa Aiello, ordenó su traslado a la alcaldía de Tribunales. Además, se secuestraron las prendas que los detenidos habían utilizado para cometer el robo, así como el fernet y las tres cocas sustraídas, y se retuvo la moto involucrada en la fuga.

La colaboración del cuidacoches fue clave para frustrar el robo y ayudar a que los delincuentes fueran detenidos. En el lugar, personal de criminalística, fotografía y rastreo trabajaron para recabar más pruebas y asegurar que se cumpliera con el proceso judicial correspondiente.