Policiales

Solicitan ayuda para localizar a un hombre que se ausentó de su casa

24 de Febrero de 2026
Gabriel Pusineri
Gabriel Pusineri

Tras una denuncia radicada en la Comisaría de Aranguren, se activó un pedido de localización para Gabriel Pusineri, de 44 años. Se desconoce su paradero desde ayer a la tarde y solicitan a la población aportar cualquier dato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Se solicita la localización de Gabriel Pusineri, de 44 años, quien es buscado tras una denuncia radicada en la Comisaría de Aranguren. El hombre es oriundo de esa localidad y se desconoce su paradero desde la tarde de ayer.

 

Según la información oficial, Pusineri mide aproximadamente 1,74 metros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene cabello corto negro con canas. No se aportaron datos sobre la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse.

 

De acuerdo a lo indicado en la denuncia, el ciudadano envió mensajes de texto alrededor de las 16 horas de ayer y desde entonces no se tuvo más información sobre su ubicación.

 

Solicitan colaboración de la comunidad

Desde la fuerza policial solicitaron a la población que cualquier dato que pueda resultar de interés para dar con su paradero sea comunicado de inmediato a la Comisaría de Aranguren o a la dependencia policial más cercana.

 

Asimismo, recordaron que también se puede aportar información a través del número de emergencias 911, disponible las 24 horas.

Temas:

Casa Aranguren
