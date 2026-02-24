Presentaron el programa Jóvenes Protagonistas para fortalecer derechos adolescentes

El COPNAF lanzó una nueva convocatoria del programa Jóvenes Protagonistas, destinado a adolescentes de 13 a 18 años en Entre Ríos. La iniciativa financia proyectos que promueven participación, escucha y promoción de derechos en toda la provincia.
Se realizó la presentación del programa Jóvenes Protagonistas del COPNAF, una propuesta destinada a adolescentes de 13 a 18 años que busca ampliar los espacios de participación y fortalecer la promoción de derechos en toda la provincia de Entre Ríos.
La iniciativa promueve acciones promocionales y genera herramientas que permitan ampliar el campo de efectivización de derechos, a través de actividades culturales, sociales, comunicacionales, deportivas, artísticas y laborales. El objetivo central es “hablar con los jóvenes y no hablar de los jóvenes”, según remarcaron desde el organismo.
El programa cuenta con financiamiento para proyectos que pueden ser presentados por programas, servicios de protección, áreas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), coordinaciones y Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia.
Espacios de escucha y acompañamiento
La presidenta del COPNAF, Clarisa Mariel Sack, explicó que la convocatoria busca profundizar el alcance territorial de las políticas públicas destinadas a adolescentes. “Estamos lanzando una nueva convocatoria del programa Jóvenes Protagonistas, una herramienta que quiere estar cerca de cada localidad para generar más políticas públicas hacia los adolescentes, que hoy tanto lo necesitan”, afirmó.
En ese sentido, señaló que el diseño del programa surgió del trabajo en territorio junto a áreas de niñez, coordinaciones departamentales y organizaciones conveniadas. “Detectamos que hacen falta más espacios de participación, lugares donde los chicos puedan sentirse escuchados, donde haya adultos disponibles para acompañarlos en sus procesos”, sostuvo.
Asimismo, vinculó la propuesta con las problemáticas actuales que atraviesan los jóvenes. “Frente a situaciones vinculadas a la salud mental y la gestión de las emociones, entendemos que necesitan apoyo para poder proyectar y sostener sus proyectos de vida”, remarcó.
Más cupos y experiencias innovadoras
Sack destacó el crecimiento del programa en los últimos años. “En el primer año de gestión financiamos 32 proyectos, en el segundo 49, y este año ampliamos el cupo a 80 iniciativas en toda la provincia”, precisó, al invitar a instituciones y organizaciones a presentar nuevas propuestas.
Detalló que las denominadas “actividades puente” han resultado claves para convocar a los adolescentes. “Se desarrollaron talleres de streaming, programas creados por ellos mismos en YouTube, propuestas deportivas, artísticas y bandas de música. Son espacios que generan interés y que permiten trabajar la promoción de derechos desde lo que realmente les atrae”, explicó.
Por su parte, la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara, subrayó la importancia del trabajo en red. “Los adultos que están en el territorio ya trabajan con adolescentes desde escuelas, centros comunitarios, servicios de protección y centros de día. A partir de ese vínculo se los convoca a participar activamente en estos espacios”, indicó.
Fornara remarcó que la promoción es clave para prevenir situaciones de vulneración de derechos. “Para nosotros es fundamental llegar antes de que una vulneración ocurra. Los espacios de promoción son el eje para intervenir de manera preventiva y, si es necesario, articular con otros actores del sistema de protección”, expresó.